Özgür Özel, Almanya’nın Sosyal Demokrat Gençlik Örgütü'nü Ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Gençlik Örgütü'nü (Jusos) kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Jusos Genel Başkanı Philipp Türmer ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.