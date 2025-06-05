Özgür Özel: Adalet ve Demokrasi Gelmeden Bayram Neşesi Olmaz

Özgür Özel: Adalet ve Demokrasi Gelmeden Bayram Neşesi Olmaz
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramların birlik ve dayanışma günü olduğunu vurgularken, ekonomik zorluklar ve adalet krizine dikkat çekti. 'Bu ülkeye adaleti, demokrasiyi ve bereketi hep beraber getireceğiz' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülkeye adaleti, demokrasiyi ve bereketi hep beraber getireceğiz. İşte o gün bayramları bayram gibi kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında, bayramların, milletin birliğini pekiştirdiği, ibadetini yerine getirdiği, dayanışmayı büyüttüğü, küslüklerin giderildiği, yoksulların gözetildiği özel günler olduğunu bildirdi.

CHP olarak bayramı buruk karşıladıklarını belirten Özel, "Zaten zorda olan ekonomimiz, 19 Mart darbesinin ardından içinden çıkılmaz bir hal aldı. Dünün orta direği artık yoksul, yoksulları ise derin yoksulluk içinde geçim mücadelesi veriyor. Artık ortalama ücret haline gelen ve her geçen gün daha da eriyen asgari ücretli emekçiler, dünyanın en düşük maaşlarından birini alan emekliler, kurban ibadetini yerine getirebilmek bir yana, bayram sofrasını eksik kuruyor, evlatlarının temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan işsizlerimiz, bayram sabahına umutsuz uyanıyor." açıklamasında bulundu.

Özel, diğer yandan ağır bir adalet ve demokrasi krizi içinde olunduğunu ileri sürerek hiçbir siyasi partiyle bayramlaşmama kararlarını sürdürdüklerini aktardı. Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Çünkü ne yoksulluk çeken dar gelirlilere ne de adalet bekleyenlere bayram gelmemiştir. Gelir adaleti, mahkeme adaleti ve sosyal adalet sağlanmadan da bayram neşesi bu topraklara gelmeyecektir. Milletimizle birlikte ülkemiz için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Artık bu milletin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya, milleti bu karabasandan uyandırmaya çok yakınız. Bu ülkeye adaleti, demokrasiyi ve bereketi hep beraber getireceğiz. İşte o gün bayramları bayram gibi kutlayacağız."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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