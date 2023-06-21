Özgür-Der üyeleri Yunanistan'ın mülteci politikasını protesto etti

Özgür-Der üyesi bir grup, Yunanistan'ın mültecilere yönelik uyguladığı politikayı protesto etmek için Yunanistan Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, geçtiğimiz hafta göçmenleri taşıyan bir teknenin Mora Yarımadası'nda batmasıyla ilgili Yunanistan'ı suçlayarak "Yunanistan sahil güvenlik güçleri tarafından planlı, sistematik bir katliam işlendi" dedi.

Özgür-Der üyeleri Yunanistan'ın mültecilere yönelik politikalarını protesto etmek amacıyla saat 16.00'da, Beyoğlu'ndaki Yunanistan Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. Üzerinde Türkçe ve İngilizce 'Yunanistan ve Avrupa Birliği Akdeniz'deki Mülteci Katliamının Hesabını Verecek' yazılı pankartlar açan grup üyeleri sık sık Yunanistan ve Avrupa Birliği aleyhine sloganlar attı.

Grup adına konuşma yapan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, geçtiğimiz hafta en az 79 göçmenin öldüğü tekne faciasının suçlusunun Yunanistan olduğunu iddia etti. Alpay "Bir hafta önce Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nın 47 mil açıklarında göçmenleri taşıyan bir gemi, Yunanistan sahil güçlerinin marifetiyle batırıldı. Evet, bizzat böyle oldu. 7 saat boyunca bir geminin batırılması ve içerisindeki çocukların, kadınların, masum insanların açlıktan, yokluktan kaçan insanların Akdeniz'e gömülmesi, orada ancak ceset olarak yüzmeleri için Yunanistan sahil güvenlik güçleri tarafından planlı, sistematik bir katliam işlendi. Bu katliam, Yunanistan'ın değişik şehirlerinde, Yunanistan halkı tarafından protesto edilirken maalesef dünya derin bir sessizliğe gömüldü" dedi.

"PAKİSTAN'DAN, LİBYA'DAN, SURİYEDEN GELMEMİŞ OLSALARDI İNFİALE SEBEP OLACAKTI"