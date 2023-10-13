Özgül Saki: Kamu Kurumları Dini Dernek ve Vakıflarla İşbirliğine Son Vermeli

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, kamu kurumlarının dini dernek ve vakıflarla tüm işbirliği protokollerine son verilmesi gerektiğini öne sürdü. Saki, eğitim alanında tarikat ve cemaatlerin etkisini azaltmanın önemine vurgu yaptı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılması gerektiğini belirtti.

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, kamu kurumlarının dini dernek ve vakıflarla tüm işbirliği protokollerine son verilmesi gerektiğini öne sürdü.

Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "vakıflara, derneklere, cemaatlere ve tarikatlara eğitim alanında yer açılırken, devletin kendi eliyle, eşit, özgür eğitim verilmesi gereken yerleri azalttığını" iddia etti.

"Milli eğitimdeki yetersizliğin iktidar eliyle gerçekleştirilen bilinçli bir politik tercih olduğunu" savunan Saki, "İsteniyor ki eğitim tarikat ve cemaatlerin insafına kalsın." dedi.

"Tarikat ve cemaat adı altındaki yapılanmaların yurtlarında istismarlar yaşandığını" öne süren Saki, "tarikat ve cemaat" adı altındaki bu yapılanmaların denetim altına alınmasının acil zorunluluk olduğunu ifade etti.

Saki, "Diğer yandan özgürlükçü laiklik anlayışının gereği olarak devlet her dine, her inanışa ve inanmayanlara eşit kamu hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu doğrultuda Sünni İslam esaslarına göre örgütlenmiş dini kamu hizmetine derhal son verilmelidir. Çoktandır tarikat ve cemaatlerin şemsiyesi haline dönüşmüş Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalı. Kamu kurumlarının dini dernek ve vakıflarla tüm işbirliği protokollerine derhal son verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.