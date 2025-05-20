CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Meclis'te bir komisyon kurulması fikrine Devlet Bey'in olumlu yaklaşımı önemli'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu komisyon fikrinin sahibiyiz, ilk savunucusuyuz, hep savunucusuyuz. Bugün 'Devlet Bey'in dediği komisyona ne diyorsunuz' değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır söylediği 'Meclis'te bir komisyon kurulması' fikrine Devlet Bey'in dün yaptığı olumlu yaklaşım önemli" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, dünkü DEVA Partisi ve Saadet Partisi ziyaretinden sonra bugün de CHP'yi ziyaret etti. DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Özel, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, DEM Parti heyetinin görüşme talebinde bulunduğunu fakat bir açıklama planlaması yapmadıklarını söyledi. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de komisyon kurulması talebine ilişkin, "DEM Parti ziyareti, sürece yönelik fikir alışverişi ve bu konuyla ilgili kendi düşüncelerini ifade ettikleri ve bizim düşüncelerimizi sordukları bir ziyaretti. Onlar bütün partileri ziyaret ettikten sonra yapacakları açıklamalara kadar benim içeriğe yönelik bir şey söylemem doğru değil. Ancak CHP'nin pozisyonunu tarif etmem gerekirse; biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu komisyon fikrinin sahibiyiz, ilk savunucusuyuz, hep savunucusuyuz. Bugün 'Devlet Bey'in dediği komisyona ne diyorsunuz' değil, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır söylediği Meclis'te bir komisyon kurulması' fikrine Devlet Bey'in dün yaptığı olumlu yaklaşım önemli. Ancak ne ben, ne Devlet Bey, ne bir başka siyasi liderin komisyon şu kadar kişiden oluşsun, şöyle kurulsun, şusu şöyle olsun, bu kadar danışman olsun, bu böyle dayatılacak hususlar değil. Burada doğru yöntem, Numan Bey'in kendi görevi gereği, partilerin genel başkanlarını, liderlerini bir toplantıya çağırması ve partilerin görüşlerini alması, bu görüşler doğrultusunda bir uzlaşmaya varılarak kaç kişilik bir komisyon ne şekilde oluşacak belirlenmesi, komisyon oluşunca da çalışma usul ve esaslarını kendisinin belirlemesi lazım. Ben Devlet Bey'in söylediği rakama ya da söylediği yöntemlere MHP'nin bir fikri olarak saygı duyuyorum. Ama Meclis'e böyle bir dayatma olmaz. Bunu bütün partiler birlikte müzakere ederler" dedi.

'AYNI YERDEYİM'

Komisyon konusu ile ilgili en makul olanda buluşulacağını belirten Özel, "Mutabakat aranıyorsa nitelikli çoğunlukların aranması lazım. Tam mutabakat olmayabilir; ama bir nitelikli çoğunluk aynı doğruyu savunuyorsa o noktada karar verilir, ileriye doğru gidilir. Bizim komisyon yaklaşımımızda başta şehit aileleri ve gazilerin o komisyona dahil edilmesi, dinlenmesi, onların rızasının olmadığı işlerin ve yaşanan süreçten zarar gören herkesin gelip bu komisyonda mutlaka duygusunu, düşüncesini, talebini, önerisini dile getirmesi lazım. Sayın Bahçeli, 'Abdullah Öcalan gelsin bu kürsüden konuşsun, umut hakkından yararlansın' dediği gün ben 'Meclis'te bir komisyon kurulmalı, süreç şeffaf, toplumsal rıza üretecek şekilde toplumsal mutabakatla yönetilmeli ve bu meselede mutlaka şehit aileleri, gaziler ve bu süreçten zarar gören herkes dahil edilmeli' demiştim. O günden bugün aynı yerdeyim" diye konuştu.

'SAVCILIK BİR AÇIKLAMA YAPSIN'

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bugün yapılan operasyonla ilgili, "Operasyonun jandarma eliyle yapılması üzerine bunu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Bunu nasıl yorumlamalı?' diye sorduk. Cevap şudur; 'Bir önleyici kolluk faaliyeti var. Burada görev bölgeleri var. Ama adli kolluk faaliyetinde artık böyle bir ayrım yok. Polisi mi kullanacak, jandarmayı mı kullanacak savcılık karar veriyor. Savcılık böyle bir karar vermiş. Bu 'Yoğunlukları düşünülerek olmuş olabilir, gizlilik düşünülerek olmuş olabilir' diye anlatıyorlar. Yani savcılık bu operasyonda polisi değil, jandarmayı kullanmış. Bence savcılık bir açıklama yapsın; bunu niye ve ne amaçla yaptığını söylemesi lazım. Ama yetki açısından baktığınızda savcı jandarmaya bu görevi verirse adli kolluk olarak, jandarma bu görevi yerine getirebiliyor. Bu konunun netleşmesi için savcılığın esas bu konuda bir açıklama yapması lazım" dedi.