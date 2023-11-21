Özel, CHP TBMM grup Toplantısında konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yüzde 50 artı 1 tartışmasıyla ilgili, "Sayın Erdoğan, sen ne değiştireceksin bilmiyorum. Sistem mi değiştireceksin, ortak mı değiştireceksin, ittifak mı değiştireceksin, rahmetli Erbakan'a attığın kazıkta olduğu gibi gömlek mi değiştireceksin? Ne değiştirirsen değiştir ama emin ol bizimle birlikte anayasa değiştiremeyeceksin." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, DİSK'in İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirdiği "gelirde adalet, vergide adalet" yürüyüşüne CHP'nin güzergahtaki tüm örgütlerinin destek verdiğini, son birkaç kilometreyi kendisinin de yürüdüğünü söyledi.

DİSK'in 20 milyon çalışan için gelir ve vergide adalet talep ettiğini belirten Özel, grup başkanvekillerinin DİSK'in önerisini daha önce kanun teklifine dönüştürdüğünü, süresi dolunca Genel Kurulda kimin emekten yana olup olmadığının görüleceğini ifade etti.

AK Parti'nin seçimden önce emeklilerden durumlarını düzelteceği vaadiyle oy istediğini anlatan Özel, "Seçim bitti, Erdoğan'ın da emekli ile ilgili bir derdi, bir kaygısı olmadığı ortaya çıktı." diye konuştu.

Özel, seçimden bugüne çeşitli ürünlerin fiyatlarındaki değişimden örnekler verdi.

"Asgari ücret görüşmeleri kolay geçmeyecek"

İktidarın, memurdan, emekliden, asgari ücretliden yana olduğunu söylediğini aktaran Özel, "Eğer samimiyse aralık ayında asgari ücret belirlenirken bir an önce bu kaybı tamamen telafi eden ve gelecek senenin hak eden artışını yapan bir teklifle gelirler. Bu sene asgari ücret görüşmeleri de en düşük emekli maaşının belirlenmesi de Recep Tayyip Erdoğan için o kadar kolay geçmeyecek. Emekliyi de emekçiyi de bir karınca gibi ezdirmeyeceğiz. Karıncanın kardeşi var; o da Cumhuriyet Halk Partisi." diye konuştu.

Kredi kartı faiz oranının yüzde 76, nakit avans çekme faizinin ise yüzde 97 olduğunu dile getiren Özel, "Son 1 ayda takibe düşen kredi kartı borç miktarı yüzde 50 artmış." dedi.

Ana para dışında ödenen paranın üçte birinin KKDF ve BSMV adıyla devlet tarafından vergi olarak alındığını anlatan Özel, kredi kartı borçlarının normal seviyesine inip herkes rahat nefes alana kadar KKDF ve BSMV'nin kaldırılıp normale döndükten sonra cüzi bir noktaya getirilmesi için bir kanun teklifi vereceklerini söyledi.

Özel, KOBİ'lerin de artan kredi faizleri nedeniyle hem mağdur olduğunu hem de küçük esnafla birlikte krediye erişim olanağını kaybettiğini savunarak, "Tehlike çanları, alarm zilleri esnaf ve KOBİ'ler için karşılıksız çıkan çekleri üzerinden büyük bir ticaret hacmi için çalmaktadır. Bu konuyla ilgili bir kez daha hem uyarıyoruz hem de CHP'nin sorunun çözümüne yönelik önerilerini, önümüzdeki günlerde gölge kabinemizdeki bakanlar tarafından yapılacak basın toplantılarıyla kamuoyuyla, ayrıca muhataplarımızla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Ogün Samast'ın serbest kalması

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast'ın serbest bırakıldığını anımsatan Özel, şöyle konuştu:

"Hrant Dink'in katledilmesinin Türkiye'de yarattığı büyük travmayı 16 yıl sonra bir kez daha yaşadık. Birtakım derin güçler Hrant Dink'i, bir güvercini katlettirmişlerdir. Şimdi bu kürsüden, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan devraldığımız bu emanet kürsüden, Ecevit'in, İnönü'nün, Atatürk'ün kürsüsünden o derin güçlere diyoruz ki 'Bakın, biz buradayız. Siz katilinize sahip çıkıyorsanız biz iyi insanlar, biz cesur insanlar, biz temiz insanlar, biz namuslu insanlar birbirimize de bu ülkeye de sahip çıkacağız. Size teslim olmayacağız'. Bunu böyle bilin."

Özgür Özel, salondaki milletvekilleri ve dinleyicilerin ayağa kalkması üzerine, "Siz ayağa kalktınız ya şimdi onlar düşünsün. Siz bu cesarettesiniz ya şimdi onlar düşünsün. Gözünüzün içine baka baka söylüyoruz: Biz buradayız. Hodri meydan." dedi.

Nerede bir adaletsizlik varsa orada olacaklarını söyleyen Özel, 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanların EYT kapsamı dışında kaldığını, bu durumu da gündemde tutmaya devam edeceklerini bildirdi.

Deprem bölgesindeki konut inşaatları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgedeki konut inşasına değinen Özel, Hatay'ın resmi rakamlara göre 255 bin konuta ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Özel, 32 bin konut inşaatının devam ettiğini, 6 Şubat'ta teslim edilecek konut sayısının tahminen 5 bin olduğunu dile getirerek, "Şu anda daha temeli kazılmakta olan konutlar bile bir mucizeyle 6 Şubat'ta bitse, Hatay'da 10 depremzededen 9'u depremin birinci yılında sokakta, çadırda konteynerde. Tayyip Erdoğan, 'Bir yıl içinde herkese evini vereceğim, oyları bana verin.' dedi. 10 kişiden 9'unu kandırdığı bir süreçteyiz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinden sorumlu belediye başkanı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'a gideceğini açıklayan Özel, "Bütün sorunları dikkatle, derinlemesine araştırıp ülke gündemine getireceğiz." diye konuştu.

CHP lideri Özel, büyükşehir belediyelerinin katkısıyla Hatay'daki depremzede narenciye üreticilerinin dalında kalan meyvelerini satın alıp yoksullara dağıtacaklarını söyledi.

Yüzde 50 artı 1 tartışmaları

Cumhurbaşkanı seçimindeki yüzde 50 artı 1 şartına ilişkin tartışmalara değinen Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde Almanya dönüşü uçakta Erdoğan, şöyle söylüyor: 50+1 şartının değişmesi isabetli olur. Partileri yanlış yollara sevk ediyor. Yanlış işler yapılıyor. MHP'nin yanlış bir yol olduğu, onunla birlikte olmanın bir hata olduğu, MHP'nin sırtında kambur olduğunu açıkça ifade ediyor. Şimdi hep beraber susuldu, beklendi ki Devlet Bey buna ne diyecek? Devlet Bey bugün çıktı ve şöyle söyledi: Eksiklikleri olabilir ama taviz verilemez, Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızı da kimse açamaz. Hatta arayı açmaya çalışanlara da bir sürü hakaret etmiş.

Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunlarla meşgul olmamız mümkün değil. Sayın Erdoğan sen ne değiştireceksin bilmiyorum. Sistem mi değiştireceksin, ortak mı değiştireceksin, ittifak mı değiştireceksin, rahmetli Erbakan'a attığın kazıkta olduğu gibi gömlek mi değiştireceksin? Ne değiştirirsen değiştir ama emin ol bizimle birlikte anayasa değiştiremeyeceksin. Her doğan için değil, Erdoğan için yapılmış bir anayasaya 2 yıl sonra 'Bu kıyafetin kolu uzun, paçası sarkıyor, burası dar geliyor' diyorsa biz ona şunu söyleyeceğiz: Anayasa Erdoğan için değil, her doğan için yapılır. O da toplumsal mutabakatla yapılır. Öyle 'MHP ile baş başa verdik. Noktasını, virgülünü değiştirmez' dersen seni böyle esir alırlar kardeşim. Derdine kendin yan, git derdini başka tarafta anlat."

CHP Genel Başkanı Özel, KYK yurtlarındaki asansörlerin Makina Mühendisleri Odası tarafından derhal incelenmesi ve çocukların hayatlarının daha fazla tehdit atında olmaması gerektiğini de ifade etti.

(Bitti)