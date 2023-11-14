Özel CHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultayı'nın kaybedeni olmadığını belirterek, "Ne kaybedeni vardır ne kazananı Özgür Özel'dir. Kurultayımız CHP'nin ve Türkiye'nin kazandığının çok yakın zamanda anlaşılacağı bir kurultaydır." dedi.

Özel, CHP Genel Başkanı olarak partisinin ilk TBMM Grup Toplantısı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olan CHP'nin, genel başkana, milletvekillerine, il başkanlarına emanet olmadığını, Atatürk'ün CHP'yi gençlere emanet ettiğini söyledi.

CHP'nin kurultaylarının liderlerinin görev tasdik etmek için görevlendirilmiş delegelerden değil, görev vermeye gelmiş delegelerden oluştuğunu ifade eden Özel, "O delegeler bize, size, hepimize Atatürk'ün partisini en kısa zamanda iktidar görevi yapma görevi vermiştir. Bu görevi alıyoruz, kabul ediyoruz ve hep birlikte söz veriyoruz." diye konuştu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl boyunca AK Parti'ye karşı büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Özel, Kılıçdaroğlu'nu saygıyla selamladı.

Kurultayın geride kaldığını belirten Özel, "O kurultay kaybedeni olmayan bir kurultaydır. Ne kaybedeni vardır ne kazananı Özgür Özel'dir. Kurultayımız CHP'nin ve Türkiye'nin kazandığının çok yakın zamanda anlaşılacağı bir kurultaydır." dedi.

Özgür Özel, kurultayın ardından oluşturulan Parti Meclisinin yaş ortalamasının 43, 24 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulunun yaş ortalamasının 46 olduğunu kaydetti. Merkez Yönetim Kurulunu atamadığına, Parti Meclisinin oyuna sunduğuna dikkati çeken Özel, oy birliğiyle Parti Meclisi tarafından Merkez Yönetim Kurulunun güven oyu aldığını söyledi.

Türkiye siyasi tarihinde ilk kez bir "gölge kabine" görevlendirmesi yaptıklarını anımsatan Özel, 17 bakan ve bir cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan 18 kişinin karşısına 18 genel başkan yardımcısının görevlendirildiğini belirtti. Bu kişilerin etkin, yapıcı ve kararlı bir muhalefet izleyeceğini dile getiren Özel, gölge kabinede dokuz erkek ve dokuz kadın olduğunu vurguladı.

Özel, Meclis'te 130 milletvekiliyle kapalı grup toplantısında il başkanlarıyla bir araya geldiklerini, bundan sonra etle tırnak gibi birlikte yol yürüyeceklerini ifade etti.

Bugünün Dünya Diyabet Günü olduğunu hatırlatan Özel, diyabet hastası 9 yaşındaki Ali Çağrı Mısırlı'nın yanında arkadaşlarıyla ziyaretine geldiğini, geçen senelerde verilen sözün tutulmadığını ilettiğini aktaran Özel, Türkiye'de 30 bin şeker hastası çocuğun bulunduğunu belirtti.

Şeker ölçüm sensör bedelinin dünyada her yerde ödendiğini ancak Türkiye'de ödenmediğini dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 10 milyon erişkin şeker hastası var. 10 milyon şeker hastasına bulunan kaynak, 30 bin tip 1 diyabetli çocuğumuza bulunamıyor. 27 Haziran 2022'yi söylüyormuş, 'Bize söz verildi, tutulmadı canımız yanıyor' diye. Tayyip Erdoğan kameraların karşısında '0-14 yaş arası evlatlarımıza müjdemiz var' diyerek bunu ödeyeceğini söylemiş. Sosyal Güvenlik Kurumu 17 aydır ödemiyor. Çocuklarımızın canı yanmaya devam ediyor. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı'na sözünü hatırlatıyorum; bu sözü tutunuz, bu utancı bitiriniz. Bu diyabet hastası çocuklarımızı bundan sonra daha fazla ağlatmayınız."

"Hatay CHP Genel Başkanı'nın şahsi meselesidir"

Genel Başkan olarak ilk ziyaretini 6 Şubat depremini yaşayan Hatay'a yaptığını anımsatan Özel, maçlarını Mersin'de oynayarak büyük başarılara imza atan Hatayspor'u tebrik etti.

Depremin ardından Hatay'a devletin geç geldiğini ve erken gittiğini öne süren Özel, Hatay'da kendisine " Hatay'a verilen sözler tutulmadı, zor durumdayız. Hatay'ı sakın unutturmayın." dendiğini söyledi. Özel, şöyle konuştu:

"Ben de dedim ki onlara 'Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk'ün koltuğunu devraldım. Atatürk'ün Hatay'la ilgili söylediği söz şudur: ' Hatay benim şahsi meselemdir.' Bundan sonra CHP grup başkanının ve CHP Genel Başkanı'nın Hatay, şahsi meselesidir. Unutmayacağız, unutturmayacağız.

Hatay'da 255 bin konuta ihtiyaç var, resmi rakam. Şu ana kadar 32 bininin ihalesi yapılmış. 20-25 bininin inşaatı yapılıyor. Oysa ki Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı'nın sözü vardı 'Bir yıl içinde herkesi evlerine kavuşturacağız.' diye. Deprem bölgesindeki insanlar ona güvenip, inanıp oy verenler şimdi kandırıldıklarını görüyorlar. Resmi rakamdaki 32 bine daha başlamamışlar. Hepsi, bir mucize olsa, 6 Şubat'ta bitse 10 Hataylıdan 9'u yine sokakta, çadırda, konteynırda. Diğer illerde de durumlar farklı değil. Deprem bölgesi Hatay'dan ibaret değil. Yıkımın yüzde 44'ü, can kayıplarının neredeyse yarısı Hatay'da. Ama deprem gören bütün bölgelere Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan başlayarak CHP olarak ilgimizi arttırarak sürdüreceğiz. Depremin yaralarının sarılmasının, verilen sözlerin tutulmasının takipçisi olacağız, söz veriyoruz."

"Bir kanun teklifi hazırlıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin Hatay'daki hizmetleri için teşekkür eden Özel, "Hiç yapmayacakları masraflar yapıyorlar ve gelirleri de neredeyse sıfırlanmış durumda. Nasıl belediye gelir toplayacak Hataylılara? Sadece İller Bankası'ndan yollanan var. Bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Sayın grup başkanvekillerim çalışacaklar ilgili gölge kabinedeki bakanlarımızla birlikte ve mutlaka deprem bölgesindeki illerin ve depremden yoğun göç alan illerin belediyeleri için. O bu partiden, bu bu partiden diye yaklaşmadan deprem bölgesindeki ve depremden yoğun göç alan illerdeki belediyelerle ilgili düzenlemelerin hızla yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)