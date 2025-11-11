Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'deki doğurganlık hızına değinerek, "Şu anda Türkiye'de doğum artış hızı 1,7. Maalesef bu da AK Parti'nin kara düzeninin sonucu. Millet yoksulluktan, gelecek kaygısından dolayı öyle bir korktu, öyle bir frene bastı ki... 22 bin lira asgari ücret veriyorsun, 'neden çocuk sahibi olmuyorsun?' Nasıl olsun?" sorusunu yöneltti.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, her iki yeni seçmenden birinin CHP'ye oy verdiğini, AK Parti'nin bu alandaki oyunun ise yüzde 16-18 olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini anlatırken kullandığı, "Bir zamanlar biz, hatırlayın, toplu iğne üretemiyorduk." ifadesine atıfta bulunan Özel, bu sözü ilk defa 1952'de merhum Başbakan Adnan Menderes'in söylediğini kaydetti.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'deki doğurganlık hızının neden olduğu tehlike konusunda fikir olarak aynı tespitte buluştuklarını belirterek, "Şu anda Türkiye'de doğum artış hızı 1,7. Maalesef bu da AK Parti'nin kara düzeninin sonucu. Millet yoksulluktan, gelecek kaygısından dolayı öyle bir korktu, öyle bir frene bastı ki... 22 bin lira asgari ücret veriyorsun, 'neden çocuk sahibi olmuyorsun?' Nasıl olsun? O yoksulluğun içine bir çocuk doğurmaya veya bir tane varsa bir ikincisini düşünmeye cesaret edemiyor artık çiftler." diye konuştu.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu güne kadar Türkiye'deki hane halkı büyüklüğünün düştüğünü söyleyen Özel, "Yani siz Türkiye'yi 2 çocukla aldınız, aşağı yukarı 1 çocuklu hale getirdiniz. Doğurganlık hızıyla ilgili Erdoğan şöyle demiş, 'bu bir intihardır.' Doğru, bu, bir toplum için intihardır. Peki bu toplumu intihara sürükleyen kimdir? Kabahat vatandaşta mı, yoksulluğu, güvencesizliği dayatan bu iktidarın kara düzeninde mi?" sorusunu yöneltti.

Bu düzenin değişeceğini dile getiren Özel, "Gençler ne zaman istiyorlarsa devletin de desteğiyle evlenecek, aile kuracak, çocuk sahibi olacaklar. Her isteyen, istediğince... Ben karışmayacağım, kimse karışmayacak. Kim ne kadar istiyorsa kendi gönlünce çocuk sahibi olacak, devlet de sizinle o çocuğun, o ailenin arkasında kapı gibi duracak. Bunun gibi değil." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, Anayasa'nın malın, mülkün, canın ve namusun garantisi olduğuna dikkati çekerek, anayasal düzen olmazsa "gücü gücü yetene dönemi"nin başlayacağını söyledi.

13. Ağır Ceza Mahkemesinin Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkındaki kararına eleştiren Özel, Anayasa'nın 138. ve 153. maddelerinin, AYM'nin kararlarının gerekçesinin yayımlanmasıyla uygulanacağını, bu kararların yasatma, yürütme ve yargı mercileri açısından bağlayıcı olduğunu anlattı.

"Anayasalar herkesi korur, en çok iktidarları korur"

Mahkeme, kararının gerekçesinde "Anayasa 138 ve 153'e göre AYM, yargı mercileri açısından bağlayıcıdır." yazdığını kaydeden Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün o yargılamada 2 yıl önce AYM 'süper temyiz merci' değil, karara uyuyor, bugün Tayfun Kahraman için olunca, aynı başkan, aynı mahkeme bu karara uymuyor ve itiraz ediyor. Nereden yüz buluyor? Anayasayı tanımayanlardan yüz buluyor. Buradan Sayın Erdoğan'a, Sayın Adalet Bakanı'na, biraz sessiz kaldıkları bu hususta en büyük tehlikeyi ifade etmek isterim. Bugün AYM'nin sayfasını yırtanlar, yarın gelir yürütmenin sayfasını yırtarlar. Yarın bakanların, Cumhurbaşkanlığının yetkilerini yırtarlar. Gelirler Yasama Meclisi'nin oluşumuna ilişkin sayfaları yırtarlar. Anayasalar herkesi korur, en çok iktidarları korur çünkü iktidarlar, Anayasa'dan aldıkları yetkiyle yönetirler."

CHP Genel Başkanı Özel, CHP'lilere, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

(Bitti)