Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Parayı kazananın ödeyeceği vergide yüzde 1,5 düşüş, senin, benim elimize maaşımızı almadan ödeyeceğimiz vergide yüzde 66'lık artış öngörülüyor. Böyle vicdansız, insafsız bir bütçeyle karşı karşıyayız." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bütçe teklifine ilişkin "istikrar ve refah bütçesi" sözlerini eleştiren Özel, "Bütçe geliri 16,2 trilyon, bütçe gideri 18,9 trilyon. Bugünden bütçe açığı 2,7 trilyon. Bütçenin ve tarihin en büyük açığı ve oran olarak da taşınamayacak bir noktada açıkla başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütçe kanun teklifine göre, gelecek yıl faiz giderlerinin yüzde 40, kamu özel işbirliği projelerinin yüzde 18 artacağını aktaran Özel, 2026 yılı bütçesinde 768 milyar liralık vergi muafiyeti planlandığını ancak çiftçilere verilecek destek miktarının 168 milyar lira olacağını öne sürdü.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ndeki dolaylı vergilere değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu senenin bütçesinde dolaylı vergi yüzde 63. Dolaylı vergi, dünyanın en vicdansız vergisi. Ülkenin en zengini de, en fakiri de aynı vergiyi veriyor. Elektriğe, suya, cep telefonu faturasına, yaptığı tüm harcamalara, ekmek, süt alırken, çocuğuna mont alırken zenginin ve fakirin verdiği ortak vergi, dolaylı vergi. Zengin fakir ayırmayan, eşit alınan vergi yüzde 63, gelir vergisi de yüzde 25 planlanıyor. Etti mi sana yüzde 88. Mülkiyetten alınan vergi yüzde 1, kurumlar vergisi yüzde 11. Yani Türkiye'de iş yapan, ihale alan, ticaret yapan, hizmet üreten, ihracat yapan, ithalat yapıp satan, para kazananın verdiği vergi yüzde 11. Gariban vatandaşın verdiği vergiler yüzde 88, gerçekten vergi ödemesi gerekenin verdiği vergi ise yüzde 11. İşte en büyük adaletsizlik burada."

Gelecek yılın bütçesinde kurumlar vergisinin yüzde 1,5 düşmesinin öngörüldüğünü belirten Özel, "Parayı kazananın ödeyeceği vergide yüzde 1,5 düşüş, senin, benim elimize maaşımızı almadan ödeyeceğimiz vergide yüzde 66'lık artış öngörülüyor. Böyle vicdansız, insafsız bir bütçeyle karşı karşıyayız. Bu vahşi gelir vergisi ücretlileri daha da yoksullaştıracak." dedi.

Özel, bütçe kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulması için kendisine çağrı yaptı.

"Sendikalar oturmadıkları masayı meydanda kurarlarsa halk, millet arkalarındadır"

Yılbaşında asgari ücrete yapılacak artışa işaret eden Özel, 2026 yılında asgari ücretin yüzde 20'lik bir artışla en fazla 26 bin lira olacağı yönünde hazırlık yapıldığını iddia etti. Sendikalara çağrı yapan Özel, şöyle konuştu:

"Sendikalar umuyorum oyunu gördüler, masaya oturmuyorlar. Ama sendikalardan emekçilerin beklentisi sadece bu ilk gün tepkisi değil, dik durmalarıdır. Masayı boykot yetmez, eylem, mücadele gerekiyor. Bütün dünyada meydanlar, sokaklar ısınıyor. Hak arayanlar, itiraz edenler demokratik, şiddetten uzak, haklı tepkileriyle sonuç alıyorlar. Bu yüzden grevse grev, eylemse eylem ama asgari ücretlinin de ona göre ücretleri belirlenen herkesin de beklentisi artık masanın meydanlarda kurulmasıdır. Sendikalar oturmadıkları masayı meydanda kurarlarsa halk, millet arkalarındadır. Biz de sonuna kadar yanlarında duracağız, arkalarında olacağız."

Özel, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 125 bin 612 kamu görevlisinin ihraç edildiğini belirterek, ihraç edilen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyelerinden ancak yarısının görevine iade edildiğini anlattı. Özel, haksız, hukuksuz ihraç edilen tüm mağdurların sonuna kadar yanında olduklarını söyledi.

Eskişehir'deki nadir toprak elementleri rezervleri konusunda ABD ile anlaşma yapıldığı iddiasını yineleyen Özel, CHP Grubu olarak nadir toprak elementlerinin sadece devlet tarafından işlenmesi ve ham madde olarak satılmamasına ilişkin düzenlemeler içeren bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Konuşması sırasında kanun teklifine ilk imzayı atan Özel, düzenlemenin görüşülmesi için TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirtti.

CHP olarak 26 Ekim Pazar günü Eskişehir'de Nadir Toprak Elementleri Eylemi ve Mitingi düzenleyeceklerini bildiren Özel, herkesi mitinge davet etti.

Öte yandan yaklaşık 22 ay önce İYİ Parti'den ihraç edilen Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı. Dikbayır'ın üyelik rozetini, grup toplantısının başında Özgür Özel taktı.

CHP'ye daveti için Özel'e teşekkür eden Dikbayır, "CHP iktidarında adalet başta olmak üzere ülkem yeniden inşa edilirken, ben buraya bir avuç çakıl taşı olmaya geldim. Çok onurlu bir yapıda mücadele veriyoruz, vereceğiz. Hiçbirimiz Atatürk'ten daha zor durumda değiliz. İnanacağız, çok çalışacağız ve başaracağız." diye konuştu.

