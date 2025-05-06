Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Emekliye yapılan 2 bin liralık zammın tamamı eridi gitti, 12 bin 500 liraya geri döndü emekli. Emekli bugünden sonra zam aldığı günden de geriye gidecek." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle bazı gençlere tutuklama tedbiri uygulanmasına tepki gösterdi.

"Biz 86 milyona söz veriyoruz, iktidarımızda kimse bizden böyle şeyler görmeyecek." ifadesini kullanan Özel, mümkün olan en kısa sürede cumhurbaşkanının tarafsız olacağını, güçlü bir parlamenter sistem kurulacağını, medyanın, yargının, sendikaların güçlü ve bağımsız olacaklarını söyledi.

FETÖ soruşturmalarının ardından Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlere değinen Özel, şöyle konuştu:

"KHK'lılar, mahkemede yargılanıp da beraat edenler, hakkında kovuşturmaya gerek yok kararı verilenler, hiç soruşturma açılmayanlar, hatta yargılanıp da 'adil yargılanmadım' diyenlere de bir yargılanma hakkı daha verilip, artık kimse eşinin, dostunun, uzak akrabasının temasından dolayı bir örgüt mensubu diye yaftalanıp, bir kayıp nesil yaratılmaya çalışılmayacak. FETÖ'nün başındakiler, darbeyi yapanlar, finanse edenler, bu kumpasları kuranlar, geçmişte ne istediyse alanlar cezalarını çekecekler. Onlarla hiçbir işimiz yok. Ama iktidar değişimini, rakiplerin dövüleceği bir sopayı ele geçirmek olarak gören varsa dosta düşmana diyorum ki o sopayı da 40 yerinden kıracağım."

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, diplomasının iptal edilmesiyle başlayan süreçte Türkiye ekonomisinin 55 milyar dolar kayıp yaşadığını öne süren Özel, yanlış ekonomik politikalar nedeniyle KOBİ'lerin de büyük bedeller ödediğini savundu.

Özel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı yıllık enflasyonunun yüzde 38 olarak açıklandığını, bu rakamın ENAG'a göre yüzde 74 olduğunu dile getirdi.

TÜİK'i eleştiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene aldığın 100 liralık malı bu sene 175 liraya alıyorsan ENAG haklı, bu malı 138 liraya alabiliyorsan TÜİK haklı. Herkes hesabını kendi yapsın. Dört aylık enflasyon yüzde 13,5. Asgari ücret 3 bin lira kaybedip, verildiği güne göre 19 bin liraya geriledi. Asgari ücretin aldığı 6 bin liralık zammın yarısı gitti, yarısı kaldı. Emekliye yapılan 2 bin liralık zammın tamamı eridi gitti, 12 bin 500 liraya geri döndü emekli. Emekli bugünden sonra zam aldığı günden de geriye gidecek. Asgari ücretli, 'yılda dört kez zamlarız' deyip de bir kez zamladıkları asgari ücret, ara zam almazsa en fazla 3 ay sonra artık yılın yarısından itibaren geçen senekinden de geriye düşecek. Bunları hepimizin görmesi, bilmesi, ayrı ayrı anlatması lazım."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştiren Özel, iktidara geldiklerinde Şimşek'ten hesap soracaklarını söyledi.

"Aklımızı başımıza toplayalım"

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremleri hatırlatan Özel, Türkiye'nin en önemli gündemlerinin başında depremin geldiğini ve bir Deprem Bakanlığı kurulması gerektiğini daha önce ifade ettiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da depreme hazırlık konusundaki çalışmalarının engellendiğini iddia eden Özel, "Bir kez daha buradan Sayın Erdoğan'a hatırlatıyorum; Türkiye'nin bu önemli deprem gündeminde, nüfusun yüzde 65'inin, ekonominin yüzde 70'inin olduğu belediyeleri yöneten partinin genel başkanı olarak gel bu işi siyasi çatışmadan çıkaralım, hep birlikte çalışalım, bu milletin evlatlarını İstanbul depreminde, diğer şehirlerin depreminde kaybedip de mezarlarının başında oturup ağlamayalım, aklımızı başımıza toplayalım." ifadelerini kullandı.

İstanbulluların Kanal İstanbul projesine karşı olduklarını savunan Özel, proje için harcanacak 65 milyar dolar ile İstanbul'da 1 milyon 500 bin konut yapılabileceğini söyledi.

Özel, İstanbul Arnavutköy'de yapılan konutlara ilişkin de eleştirilerde bulundu.

"Hiçbirimiz olmadık kişileri boşu boşuna zan altında bırakmayalım"

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törende kendisine yönelik saldırıda koruma zafiyeti bulunmadığını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Herkes konuşuyor, 'koruma zafiyeti var' diye. Koruma zafiyeti yok, korunma zafiyeti var. Oraya gittiğimizde ekibin en öne koyduğu kişiyi, cenazedeyiz, milleti itip kakmasınlar, yarmasınlar diye çeken benim. Baklava düzeni alıyorlar. Bu iki arkadaş uzaklaşsın, biz cenazeye gidiyoruz, böyle harala gürele olmasın diyen benim. Ondan sonra her biri birbirinden kıymetli, iyi niyetli, aile babası, iyi eğitimli, inandığımız, güvendiğimiz arkadaşları linç ediyorlar. Korumayı yönlendirme zafiyeti, korunma zafiyeti varsa bana aittir. Oradaki diğer büyük tertibin, yani koruma önlemlerinin alınmamasının, o yoldan yürütülmemizin, o caninin orada bekletilmesinin hepsinin açığa çıkmasının sorumluluğu da iktidara aittir. Hiçbirimiz olmadık kişileri boşu boşuna zan altında bırakmayalım."

CHP Genel Başkanı Özel, ABD Başkanı Donald Trump baskısı ve Avrupa Birliği'nin teşvikiyle Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesindeki bazı ülkelerin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni tanımalarına yönelik adımlar atıldığını ve Türkiye'nin bu konuda sessiz kaldığını ifade ederek, eleştirilerde bulundu.

(Bitti)