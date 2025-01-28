Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylarının belirleneceği yeni bir süreci başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanını belirlemeye var mısınız? Partiye kaydolan herkes, cumhurbaşkanı belirleme seçiminde oy kullanacaktır. Türkiye'yi davet ediyoruz." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, CHP'nin son yerel seçimlerde büyük bir zafer elde ettiğini, başarılı oldukları için CHP'li belediyelere yönelik bir saldırı olduğunu savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştiren Özel, Gürlek'in, İstanbul'da göreve başlamasının ardından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gazeteciler ve sanatçıların da aralarında bulunduğu kişilere yönelik soruşturmalar yürütüldüğünü hatırlattı.

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım'ın ise Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklandığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Demek ki 'Hiç bu işlere girmemek, ne yapılırsa yapılsın susmak, sinmek lazım. Çıkıp da sokaklara dökülünce, 12 yıl sonra bile kapıya gelebiliyorlar' hissini yaratmak için yapılan organize bir meselenin farkındayız. Şimdi Gezi'ye gidenlerden hesap sorulmuyor, Gezi'cilerin o günkü tavrı değil, bugünkü tavrı sorgulanıyor. O gün geziye giden, kahramanlık hikayeleri anlatan Tamer Karadağlı bugün Devlet Tiyatroları'nın başına atandı Gezi'den 12 yıl sonra hesap soranlar tarafından."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin bugünkü grup toplantısında, "15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyorum, yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa. Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım." sözlerini anımsatan Özel, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kendisinin Meclis kürsüsünden "Millet yeni bir görev varana kadar ana muhalefetiz, seçilmiş parlamentonun arkasında, darbecilerin karşısındayız." dediğini ancak Bahçeli'nin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesinin ardından "Hiçbir dava arkadaşım, karanlık sürecin tarafı olmayacaktır. Türk askeri ile muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır." açıklamasını yaptığını kaydetti.

Özel, Bahçeli'yi eleştirerek, "Ey Sayın Bahçeli, 15 Temmuz akşamı sokaklarda dersinizi verdik diyorsun ya, o iradenin arkasında duran, bir tanesi bile darbeci Fetullah'tan medet ummayan, en rahatsız olduğu Erdoğan'a bile darbe yapıldığında demokrasiyi savunan kahraman CHP'lilerin yakasına döktüğü, senin yediğinden fazladır." dedi.

Özel, Bahçeli'nin, CHP'ye yönelik 12 Eylül'e ilişkin sözlerine de tepki gösterdi.

"Ümit Özdağ'a yapılan muameleyi kendime yapılmış sayıyorum"

Hangi görüşte olursa olsun, iktidara kafa tutan herkesin davasını, haklılıklarını, mücadelelerini sahipleneceklerinin altını çizen Özel, "Ümit Özdağ'a yapılan muameleyi kendime yapılmış sayıyorum. Taban tabana zıt bazı görüşlerimiz olsa da 'Atatürkçüyüm, mücadele edeceğim, bu iktidarın karşısındayım' diyen Ümit Özdağ'a da kılıçlarını çekip bu vatana bağlılık yemini içen teğmenlere de Gezi yüzünden 7 yıldır içerde yatana da sırf partisi 'seni başkan yaptırmayacağız' dedi diye içeri tıktığın genel başkana da İstanbul Barosuna da 12 yıl önce gitti diye 12 yıl sonra ifadeye çağrılan sanatçılara da bütün benliğimizle CHP olarak sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilme ve bazı soruşturmalarda görevli bilirkişileri hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüste bulunduğu iddialarına ilişkin soruşturmalar kapsamında 31 Ocak'ta ifade vereceğini anımsatan Özel, ifadeye çağrılanın İmamoğlu değil, demokrasi, adalet ve eşitlik isteyen herkesin ve CHP'lilerin olduğunu söyledi.

"Cuma günü ifadeye çağrılan herkese 'Yüreğinize, ayağınıza sağlık. Gidin o ifadeyi verin' diyorum." şeklinde konuşan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bu hukuksuzlukların, haksızlıkların, adaletsizliklerin bir tek sebebi var. Artık '22 yıldır girdim ve yendim' ezberi bozulmuştur. Artık gözlere uyku girmemekte, 31 Mart akşamı unutulmamakta, anketteki memnuniyet ve oradan yükselen dalgası birilerini fena halde korkutmaktadır. Kimden korktuğunu, neden korktuğunu, onu kimin yenebileceğini o da bilmektedir, biz de bilmekteyiz. Bunun için CHP olarak kendinden olmayana düşman hukuku uygulayan, siyasi rakiplerini yargı eliyle dizayn etmeye çalışan kötülüğe karşı, yoksullarla, işsizlerle, emekçilerle, emeklilerle, bilhassa Türkiye'nin gelecekten ümidini kesmiş ama 31 Mart akşamı bir seçim daha beklemeye karar vermiş gençleriyle birlikte bu kötülüğe karşı yeni bir başlangıcı yapmanın zamanı gelmiştir."

"Tüm fikirleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile değerlendirdik"

Partinin tüm organlarıyla İstanbul'da bir dizi toplantı yaptıklarını, olgunlaşan tüm fikirleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı İmamoğlu ile değerlendirdiklerini anlatan Özel, "Artık bir yeni başlangıca, bir yeni yol yürüyüşüne, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma noktasında mutabakatımız örgütsel olarak tamdır. Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi biraz önce ismini de andığım iki demokrasi kahramanının da 'partim bana bir görev verirse' diye başlayarak kurdukları onurlu cümlelere yürekten ve hepiniz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Artık yeni bir takvimi başlattıklarını ve yeni bir çağrı yaptıklarını belirten Özel, sandık görevlilerinin tespitinden, sandık güvenliğinin sağlanmasına kadar parti programını bir iktidar ve hükümet programına dönüştüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği yeni bir sürecin ilk gününde olduklarını belirten Özel, "Şubat, mart ve nisan aylarında tüm hazırlıkları tamamlayarak, örgütümüzle, sandık görevlilerimizle propaganda malzemelerimizle ve adayımızla birlikte 'biz hazırız' demek için bugün başlıyoruz." diye konuştu.

Özel, şunları kaydetti:

"Adayı bir partinin genel başkanı olarak ben değil, parti meclisi değil, sayıları 1 milyon 600 bine yaklaşan, bugün tweet atmaya insanların korktuğu, mülakatlarda partiye göre işsiz bırakıldığın, diplomanın yok sayıldığı, sosyal yardımların bile parti aidiyetine göre bakılıp aç bırakıldığın, soğukta bırakıldığın bir süreçte Atatürk'ün partisine kayıtlı 1 milyon 600 bin cesur yürekle birlikte, 'ben cumhurbaşkanı adayımı belirlemek istiyorum' diyen herkese söylüyorum, bugün ilk gündür. Resmi açıklama yapılıp gün ve tarih belirlendiğinde, o günden sonra artık gelenler oy kullanamayacaklar. Emeklilere, emekçilere, yoksullara ve bilhassa gençlere sesleniyorum, sizler bundan sonraki cumhurbaşkanını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçiminde iktidar yapacak cumhurbaşkanını belirlemeye var mısınız? Varsanız hepinizi baba ocağına bekliyorum. Partiye kaydolan herkes, cumhurbaşkanı belirleme seçiminde oy kullanacaktır. Türkiye'yi davet ediyoruz. Biz bir yola çıkıyoruz, iktidarı değiştirmeye hazır mısınız? Biz hazırız, hep birlikte başaracağız. Hep birlikte iktidara yürüyoruz. Yolumuz açık olsun."

Grup toplantısına, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanı sıra CHP'li bazı belediye başkanları da katıldı.

(Bitti)