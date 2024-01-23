CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddialara ilişkin, "Kurumun derhal ilgili denetleme mekanizmalarının, teftiş kurullarının, gerekirse Devlet Denetleme Kurulunun harekete geçmesi; hızlı şekilde yapılacak tahkikatla sonuç alınıp bu tartışmanın bitmesi lazım." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisinin, bu hafta Mecliste yapacağı faaliyetler ve vereceği tüm önergelerde, hem en düşük emekli maaşının yükseltilmesi hem de emeklilerin bundan sonra sefalet ücreti almaması için çalışacağını söyledi.

Emeklilerden Meclisi takip etmelerini isteyen Özel, "O çok milliyetçi MHP milletvekilleri, bu milletin emeklilerinin zenginleşmesi, durumunun düzelmesinden yana mı, 'emekliler sürünsün' diye mi oy kullanacak? O çok çok milliyetçi ve çok muhafazakar AK Parti milletvekilleri, 'emeklinin yüzü gülsün' diye mi, 'sürünsün' diye mi oy kullanacak? Hepiniz göreceksiniz ki halkın, Cumhuriyet'in grubu CHP, emeklilerin arkasında duracak, onlar için oy kullanacak." diye konuştu.

Özgür Özel, doğrulara ve dürüstlere sahip çıkmaktan geri durmayacaklarını belirterek, CHP teşkilatlarından, emeklinin ve emekçinin hakkını savunmalarını ve savunduklarını anlatmalarını istedi. Özel, "En düşük emekli maaşı 17 bin lira, asgari ücret olana kadar susmak yok, tekrara devam." ifadesini kullandı.

"Bakansa hesabı Yüce Divana verecek"

CHP Genel Başkanı Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı dikkatle takip ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından şu net olarak ortaya çıkıyor; Yerlikaya'nın bakanlığı döneminde 126'sı kırmızı, 5'i mavi bültenle aranan toplam 236 yabancı suçlu Türkiye'de yakalanmış. Bu önemli bir rakam ama bir gerçeklik var. Bu 236 uluslararası suçlu, uyuşturucu baronu, insan kaçakçısı, mafya lideri kimin zamanında gelmiş? Süleyman Soylu'nun zamanında gelmiş. Peki Soylu'yu atayan dolma kalemin mürekkebi kime aitmiş? Ali Yerlikaya'yı kim atadıysa aynısına aitmiş. Sakın ha Yerlikaya'nın döneminde yakalananlara bakıp da memlekette temizlik oluyor sanmayın. Memleketi bu pisliğe burasına kadar batıranlar, o Süleyman Soylu, onu atayan o dolma kalem, o mürekkebin sahibi üç kelimeyle Recep Tayyip Erdoğan'dır."

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında daha önce soruşturma açılması çağrısında bulunduğunu, ancak bunun yapılmadığını anımsatan Özel, "Soylu dönemiyle ilgili hesaplaşmayı kapalı kapılar ardında, hesap sormayı kendi yöntemleriyle yapıyorlar. Hukuk devletinde kapalı kapılar ardında hesaplaşma olmaz. Bakansa hesabı Yüce Divana verecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu kurumun başına gelecek yetişmiş insan kaynağı da bulamazsınız"

CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddiaları hatırlatarak, bankaya son 5 yılda 4 başkan atandığını, son olarak Erkan'ın, başkan olarak görevlendirildiğini anlattı.

Özgür Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ne oluyorsa oluyor bankada. Bir süredir Gaye Hanım'ın ailesi, babası, küçük çocuğu üzerinden bir şeyler yapılıyor. İddialar gerçekse durum çok vahim, yalansa durum yine çok vahim. Kurumun derhal ilgili denetleme mekanizmalarının, teftiş kurullarının, gerekirse Devlet Denetleme Kurulunun harekete geçmesi; hızlı şekilde yapılacak tahkikatla sonuç alınıp bu tartışmanın bitmesi lazım. Öbür türlü AK Parti'nin kendi iç çekişmelerinin, vesayet savaşının Merkez Bankasında yürütülüyor olması bu kurumu yıpratmaktadır. Bu kurumun yıpranması Türkiye'nin yıpranmasıdır; bu kurumun itibar kaybetmesi Türkiye ekonomisinin yurt dışında itibar kaybetmesidir."

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, iktidar tarafından atandığına işaret eden Özel, "Kendi getirdiğiniz bir üst düzey bürokratı, kendi gazetelerinizin manşetlerinden, kendi trollerinizin paylaşımlarıyla yıpratarak istifaya zorlarsanız, yarın bu kurumun başına gelecek yetişmiş insan kaynağı da bulamazsınız. Bu kurumu bu hale getirirseniz, kurumun yurt dışındaki muhatapları önünde ciddiye alınmasının da önüne geçersiniz. İsimler, vitrin değişiyor ama anlayış değişmediği için ne kriz ne sıkıntı bitiyor." görüşünü paylaştı.

Özel, Merkez Bankasını dikkatle takip edeceklerini de bildirdi.

"Beka sorunu olursa, kefensiz yatanların torunları burada"

CHP Genel Başkanı Özel, ülkenin en büyük beka sorununun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre "CHP", MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göre ise "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" olduğunu ifade etti.

Dünyanın bütün güçlerinin Türkiye üzerinde hesap yaptığını, ancak 100 yıl önce bunu yapanların memleketten defedildiğini anlatan Özel, bu durumun tekrar yaşanması halinde aynısının yapılacağını vurguladı. Özel, "Çünkü bu ülkenin istiklaline, istikbaline göz dikenlerin karşısında, Recep Tayyip Erdoğan söylüyor diye havaalanına gidip perdelik kumaştan kot üstüne kefen çekenler değil, dedeleri Çanakkale'de, Conk Bayırı'nda kefensiz yatanlar var. Beka sorunu olursa, kefensiz yatanların torunları burada." dedi.

Özel, "kot üstüne kefen çekenlerin işe girerlerse, ihale alırlarsa milliyetçi olduklarını" savunarak, "Şuraya bakın 40 yıldır iktidarda olmayanlar gözlerinden ateş saçarak Cumhuriyet'i, vatanı savunuyorlar. Öbür tarafta sözde milliyetçiler, işine gelince Habur'da karşılama, Oslo'da pazarlık yapanlar; olmadık yerlerde olmadık anlaşmayı imzalayanlar şimdi milliyetçi olmuş. Dönüyorlar bizim kadrolarımıza da laf ediyorlar. Günü gelince bu ülkeyi kimin savunacağı, koruyacağı ortada." diye konuştu.

Bu ülkenin gerçek beka sorununun, gençlerinin yurtdışına gitme isteğindeki artış olduğunu dile getiren Özel, bir gazetedeki habere göre, bazı okullardan mezun olan öğrencilerin büyük kısmının eğitim ve iş için yurt dışına gittiğini aktardı. Özgür Özel, "İşte bizim görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin aslında baş görevi, bu ülkenin güzel gençlerine, bu ülkede hayal kurdurtmaktır. Bütün dünyanın üzerinde hayal kurduğu bu memleketin gençlerinin, dünyanın öbür ucunda hayal kurmalarına izin vermeyeceğiz. Gençlerimize de geleceklerine de hep birlikte sahip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel, "AK Parti döneminde 931 çocuk işçinin, iş cinayetleri sonucunda hayatını yitirdiğini" ifade ederek, mesleki ve teknik lise öğrencilerinin pratik eğitimlerini sahada almaları gerektiğini, bunu ucuz çocuk işçiliğine dönüştüren bir anlayış bulunduğunu söyledi. Buna itiraz eden ve bu şekilde yaşamını yitiren gençlerin isimlerini sıralayan Özel, "Stajyerin eğitim almasına, yetiştirilmesine 'evet', ancak çocuk işçi olarak emek sömürüsüne ve hayatını kaybetmesine 'hayır' diyoruz. Bu konuda hükümeti bir kez daha uyarıyoruz, evlatlarımızın canını sokakta bulmadık. Bu konuda çok daha dikkatli ve hassas olunmalı, denetimler yapılmalı, gerekli yasal düzenleme Meclisten geçirilmelidir." sözlerini sarf etti.

"CHP'nin yönettiği yerlere koşuş var"

CHP Lideri Özel, yerel seçimlere de değinerek, kimsenin sandığa küsmemesini istedi.

Sandığın, iktidara karne verme günü olduğunu söyleyen Özel, "Eğer 31 Mart'ta sandığa gidilir ve bu yokluğa, yoksulluğa, işsizliğe cevaben oy kullanılırsa; bu iktidara bir sarı kart gösterilirse; önümüzdeki süreç muhalefet, yoksullar, emekliler, emekçiler, köylüler, esnaflar, dar gelirliler, dezavantajlı gruplar açısından çok daha önemli gelişmelere açık bir hale gelir. Yok oy alır, istediklerini alırlarsa 4 yıl boyunca dönüp de bakmazlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bütün göç alan belediyelerini CHP'nin, bütün göç veren belediyelerini Cumhur İttifakı'nın yönettiğini ileri süren Özel, "Cumhur İttifakı'nın yönettiği yerlerden kaçış, CHP'nin yönettiği yerlere koşuş var." dedi.

Özel, seçmenlerin, memleketlerine CHP belediyeciliğini getirebileceğini belirterek, vatandaşları, partisinin belediye başkanı adaylarına oy vermeye çağırdı.

(Bitti)