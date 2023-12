Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Partinin yerel seçimlerde iş birliği teklifini reddetmesi hakkında "Eski dosttan düşman olmaz. Sakın İYİ Parti GİK'te bir karar verdi diye İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İYİ Parti, iyi insanların partisidir. Geçmişte birlikte başarılar elde ettiğimiz ve bundan sonra da Türkiye'de birlikte çok şeyi başaracağımız iyi insanların partisidir." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için başvuruların bugün son günü olduğunu hatırlatarak, çok sayıda adayın başvurduğunu söyledi.

Kadınlar ve gençlerden belediye meclisleri için başvuruda bulunmasını isteyen Özel, fermuar yöntemiyle seçim yapacaklarını belirtti.

Belediye başkan adaylarının illerindeki kampanyalara katkı sağlayacağını dile getiren Özel, genel merkezdeki danışma kurullarının, seçilen belediyelerin en iyi hizmetlerde ortaklaşması için çalışacağını kaydetti. Özgür Özel, tekrar aday olmayan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün bu kurullarda görev alacağını bildirdi.

Bunun bir veda değil bayrak teslimi olduğunu dile getiren Özel, bir de kavuşmanın yaşandığını söyledi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da CHP TBMM Grup Salonu'nda olduğunu aktaran Özel, "Birlikte görev yaptığımız, uzun yıllar Bolu'ya hizmet eden Tanju Özcan geçen hafta aramıza döndü. Hoş geldiniz Başkan'ım." diye konuştu.

"Deprem odaklı kentsel dönüşüme hizmet etmeyen bir yaklaşım var"

CHP Genel Başkanı Özel, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 10 ay geçtiğini belirterek, dün de Bursa Gemlik merkezli meydana gelen depremin İstanbul'da da hissedildiğini, unutulan deprem gerçeğinin herkesin zihinlerine tekrar geldiğini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çıkarılan düzenlemelerin son derece yetersiz olduğunu savunan Özel, "Böyle olunca deprem odaklı bir kentsel dönüşüme de hizmet etmeyen bir yaklaşım var." dedi.

İstanbul depreminin yaklaştığını söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Bu konuda merkezi yönetim ne yapıyor? Süleyman Soylu'nun başını iki elinin arasına alıp yere çöktüğü görüntü hariç hiçbir şeyden haberdar değiliz. 21 yıldır iktidarsınız, 1589 kamu binası güçlendirmesi dışında başka bir şey yaptığınız yok. Engellenen, çalışma yaptırılmayan belediyeler bir yandan çırpınıyor, bir yandan merkezi hükümet onların elini kolunu bağlamaya çalışıyor. Çevre Bakanı da İstanbul'un deprem ve kentsel dönüşüm sorununa kafa patlatmak yerine Kayserispor'un filminin pazarlığını yapıyor. Yangınlara ve afetlere karşı dirençli kentler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Dün enflasyon rakamlarının açıklandığını hatırlatan Özel, enflasyonun TÜİK'e göre yüzde 62, ENAG'a göre yüzde 129 olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel, 25 metreküp doğal gaz desteğini anımsatarak, "TÜİK sanki bir ev sadece 25 metreküp harcıyormuş gibi doğal gaz fiyatını sıfıra indirip, yüzde 2,4 enflasyonu düşürmüştü. TÜİK bu ay hesabında doğal gazın metreküp fiyatına yüzde 478 zam hesaplamış. Düşerken yüzde 2,4 puan düşen doğal gaz, yüzde 478 arttığında enflasyona sadece 1,21 puanlık katkı yapmış. Hesabın burasında bile nasıl bir çarpıtma yaptığı ortada." ifadelerini kullandı.

Enflasyonun yüzde 62 olarak açıklanmasını eleştiren Özel, emeklinin ve çalışanın zammının bu rakama göre hesaplanacağını söyledi.

-"Milletimizle ittifak yapacağız"

Özgür Özel, genel başkan olarak seçildiği günden itibaren Cumhur İttifakı karşısında tüm muhalefetin yerel seçimlerde bir araya gelmesini ve işbirliği yapmasını savunduğunu aktardı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i 30 Kasım Perşembe günü ziyaret ettiklerini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Sayın Akşener'e 81 ilde aday çıkarma konusundaki Genel İdare Kurulu (GİK) kararlarından haberdar olduğumuzu, bu kararın gözden geçirilebilir olup olmadığını, mümkünse bunun bir kez daha gözden geçirilmesini önerdim. Bunun mümkün olup olmadığını sordum. Müzakereler sırasında 'Ne teklif ediyorsunuz?' diye sorulduğunda da şunu söyledik; bir masa kuralım, oturalım, konuşalım. Mümkün olan en çok yerde işbirliği yapıp en iyi sonucu alalım. Birbirimize kazandıralım ve Türkiye'ye kazandıralım. Sağ olsunlar bir saatten fazla süren çok verimli bir toplantı yaptık.

Kendileri bunu GİK'e götüreceklerini söylediler. GİK'in kararı, tüm seçim bölgelerinde tek başına seçime girmeleri yönünde oldu. İlk baştan söylemiştim, Alınacak her karara saygılıyız demiştim. Aynen bu saygımızı muhafaza ediyoruz. İYİ Parti, CHP'nin geçmişte çok önemli işbirlikleri ve ittifaklar yaptığı, 81 il başkanımızı birbirinden ayırmadığımız, gittiğimiz ilçelerde ilçe başkanlarını kendi ilçe başkanımız gibi gördüğümüz çok kıymet verdiğimiz bir partidir. Ben yakasında güneş görsem iyi bir insanla karşılaştık derim. İYİ Parti'nin seçmenleri gerçekten iyi insanlar. Atatürk'ü seven, ülkesini seven, bayrağını seven insanlar.

Bütün örgütümüzden talebim şudur: Eski dosttan düşman olmaz. Sakın İYİ Parti GİK'te bir karar verdi diye İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İYİ Parti, iyi insanların partisidir. Geçmişte birlikte başarılar elde ettiğimiz ve bundan sonra da Türkiye'de birlikte çok şeyi başaracağımız iyi insanların partisidir. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız.

Bundan sonra İstanbul'a ihanet edenler İstanbul'a geri dönmesinler diye, Ankara'yı parsel parsel satanlar dönüp kaldıkları yerden devam etmesin diye, Tayyip Bey helikoptere binip Araplara, Katarlılara, Arap şeyhlerine arsalarımızı, helikopterlerimizi pazarlamasın diye bütün milletimizle ittifak yapacağız."

