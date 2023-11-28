Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "30 Kasım Perşembe akşamı, 21. gününde, 500. saatinde CHP'nin Anayasa'ya sahip çıkmak için başlattığı 'adalet' oturumunu burada sonlandıracağız." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına uymama kararından sonra TBMM'de "adalet nöbeti" tuttuklarını anımsattı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, devlette bir kriz çıkararak anayasa değişikliğine zemin aradığını" iddia eden Özel, partisinin gerçek bir sivil anayasa için oturup konuşabileceğini söyledi. Özel, "Ama AK Parti-MHP, baş başa verip mutfaklarında pişirdikleri yemeği burnumuza dayarlarsa biz orada yokuz." diye konuştu.

Özgür Özel, 9 Kasım'da oy birliğiyle TBMM'de "adalet nöbeti" tutmaya karar verdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"9 Kasım gününden bugüne aralıksız olarak bu nöbet tutuldu. 30 Kasım Perşembe günü Meclis çalışmalarını bitirdiğimizde, cuma günü Antalya'daki 3 günlük çalışma kampına tam kadro gideceğiz. 30 Kasım Perşembe akşamı, 21. gününde, 500. saatinde CHP'nin Anayasa'ya sahip çıkmak için başlattığı 'adalet' oturumunu sonlandıracağız. Yine hep beraber kapalı bir oturumda bundan sonra eylemleri nasıl çoğaltacağımızı, kitleselleştireceğimizi, bu davayı nasıl takip edeceğimizi konuşacağız. Daha sonra o kararı yine benim ağzımdan bütün Türkiye duyacak. 500 saat boyunca gözünü kırpmadan adalete ve Anayasa'ya sahip çıkan grubuma teşekkür ediyorum, onlarla ayrı ayrı gurur duyuyorum."

"Yüzde 50 oranında indirimi yapmak, enflasyon hedefinin gereği"

CHP Genel Başkanı Özel, emeklilerin açlıkla sınandığını ifade ederek, en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Buna yönelik hazırladıkları önergenin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşülen kanun teklifine eklenmesini talep edeceklerini anlatan Özel, "Orada CHP Grubu emekliden yana, en düşük emekli maaşı asgari ücret olsun diye oy kullanacak. Bakalım, göreceğiz, kim emekliyi seçime, sandığa, seçim günü olan pazara kadar düşünüyor; kim hayata geldiği günden itibaren onurlu bir yaşamı savunup emekliye sahip çıkıyor. CHP Grubu bunu bugün bir kez daha gösterecek. Bütün emeklileri, AK Parti ile MHP'nin tavrını izlemeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel, iktidarın, emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasına yönelik vaadi seçim öncesi verdiğini hatırlatarak, bunun yerine bayram ikramiyesi ile Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çalışmayan emeklilere 5 bin lira verildiğini anlattı. Partisinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmemesine itiraz etmesi ve seslerini duyurması üzerine bu kesime de bir kereye mahsus 5 bin lira ödenmesi için çalışma yapıldığını söyleyen Özel, "Plan ve Bütçe Komisyonunda, CHP Grubumuz, 5 bin liranın bir kere değil her ay verilmesi ve kök ücrete eklenmesi için önergesini verecek. Bütün emeklileri, Plan ve Bütçe'de AK Parti ve MHP'yi takip etmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Yeniden değerleme oranının gelecek yıl için yüzde 58,5 olduğunu, Cumhurbaşkanının bu oranı artırma veya azaltma yetkisi bulunduğunu kaydeden Özel, bu oranda kalması halinde enflasyon hedefinin gerçekçi olmayacağını savundu. Özgür Özel, "Gözümüz üzerinde. Her gece Resmi Gazete'yi takip ediyoruz. Yüzde 50 oranında indirimi yapmak, enflasyon hedefinin gereğidir. Mutlaka bu indirimi bekliyoruz. Yapmazsan, el aleme verir talkını, kendi yutar salkımı olacak. Bütün Türkiye'ye seni anlatacağız." sözlerini sarf etti.

"Vakıflar Genel Müdürlüğü 9 kat zam yapıyor"

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kira tutarlarındaki artış oranlarına ilişkin eleştirilerini hatırlatarak, "Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hatay Arsuz'da Kuğu Park'taki konutlara, bir de deprem geçirmiş insanlar, 2 bin liradan 1 Ocak itibarıyla 18 bin liraya çıkararak 9 kat zam yapıyor. 2 bin 500 lirayı 7 bin 500 yapana, üç kat zam yapana soruyordu ya, şimdi Erdoğan'a soruyorum, sende vicdan var mı kardeşim?" diye konuştu.

Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın Kürt vatandaşlara bakışına ilişkin daha önce dile getirdiği ifadeleri anımsatarak, iktidarın, Kürtlerin nasıl eşit vatandaş olduğunu anlatmaya giriştiğini dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bugün partisinin Grup Toplantısı'nda bu konuda açıklamalarda bulunduğunu aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Manisalılar, Osmaniyeliler, Rizeliler istedikleri kişiyi belediye başkanı seçebiliyor. Diyarbakır'da, Batman'da, Van'da, Mardin'de toplam 54 merkezde Kürtler belediye başkanı seçiyor ama siz o belediyelere kayyum atıyorsunuz. Manisalılar, Osmaniyeliler, Rizeliler eşittir, sizin bu uygulamalarınız yüzünden Kürtler Türkiye'de daha az eşittir. Devlet Bey sizin ve benim ibadethanem camiler ibadethane kabul ediliyor ama Alevilerin ibadethanesi cemevleri ibadethane kabul edilmiyor. Haklısınız Sünniler eşittir ama bu uygulama ve uğradıkları birçok ayrımcılık yüzünden Aleviler bu memlekette daha az eşittir. Yarın verin bir talimat, Ülkü Ocakları Taksim'e çıkar, Tayyip Bey isterse 'Osmanlı ocakları' çıkar, 1 Mayıs olur sendikalar, 8 Mart olur kadınlar, evladını arayan Cumartesi Anneleri Taksim'e çıkamaz. Muhalif gazeteciler haber yazarlar, kodesten çıkamazlar. Bu ülkede iktidar yanlıları eşittir, muhaliflere düşman hukuku uyguladığınız için muhalifler daha az eşittir."

"CHP bir babaevidir, kapıları ardına kadar açıyoruz"

Özel, MHP lideri Bahçeli'nin kendisine nazik şekilde telefon ettiğini, kendisinin de Bahçeli'ye teşekkür ettiğini anlattı. Sonraki süreçte Devlet Bahçeli'nin geçen hafta kendisine yönelik eleştirilerde bulunduğunu aktaran Özel, Bahçeli'nin bugünkü konuşmasında ise kendisine yönelik birçok hakarete yer verdiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyor ki 'Bu soysuz iddia tümüyle bühtandır'. Devlet Bey, o metin yazarı kimdir, o ekipte kimler vardır? O arkadaşları çok iyi biliyoruz. İddia asılsız, gerçek dışı, abartılı olur ama soysuz olmaz. O arkadaşlar anlaşılan bana 'soysuz' demeye kalkıyorlar. Soysuz diyorlarsa, Özgür Özel'in soyunu sopunu arıyorlarsa, Devlet Bey pek çok akrabam burada, soyumuz Selanik'tedir. Ayıptır söylemesi, babamın babası üzerinden, 1880 doğumlu, soyumuz Üsküp'tedir. Babaannem Kirçova'da doğmuş, soyumuz Kirçova'dadır. Annemin babası Agah Menemenlioğlu, Osmanlı'nın ilk defterdarlık memuru. Babası Hüseyin Menemenlizade, Osmanlı'nın son defterdarı. 6 kuşak Manisalılar. Ten rengim onlardandır. Görevleri hep defterdarlıktır. Siz devlete önem verirsiniz, adınız Devlet. Mezar taşında devletin kavuğu vardır dedemin, her seferinde övünürdüm, anneannem 'nazar değdireceksiniz, kıracaklar büyük dedenin mezar taşını' derdi. Soyumuz, Osmanlı'ya hizmet eden devlet adamları ile Atatürk'ün doğduğu Selanik'te, Makedonya'dadır. "

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bu cümleyi yakıştıramadığını belirten Özel, "Tayyip Bey ona 'Zürriyetsiz' dediğinde, o da 'soysuz' demek, sırf Devlet Bey'in çocuğu yok diye dedi, çok ayıplamıştım ve çok kınamıştım. Bugün o lafı söyleyen Tayyip Bey ile Devlet Bey'in ilişkilerine bir şey söylemem. Ama bu lafı Devlet Bey bana etmedi kabul ediyorum. Devlet Bey'in 'prompter'ına bu lafı yazan o metin yazarını da Devlet Bey'in vicdanına ve ahlakına havale ediyorum." dedi.

Özgür Özel, il başkanlarıyla çok önemli bir toplantı yaptıklarını, bundan sonra farklı illerde toplantılar yapacaklarını aktararak, 14 Mayıs'tan beri duygusal kopuşa engel olmak amacıyla üye kaydı yaptıklarını söyledi.

Özel, "Görevi devraldığımız hafta yarımdı, kaçış durmuştu. İki haftadır sayılar artıyor. Son iki haftada partimize 7 bin 900 yeni kayıt var. Ama müjde şu, yüzde 88,5'i 30 yaş altındaki genç kadınlar ve erkekler. O yüzden bir üye kampanyası başlatıyoruz. CHP bir babaevidir, kapıları ardına kadar açıyoruz. Bundan sonraki süreçte özellikle bütün gençleri kol kola, koşa koşa Atatürk'ün partisine bekliyoruz." ifadesini kullandı.

(Bitti)