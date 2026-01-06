Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Maduro örneği hepimize şunu hatırlatmalıdır; kırılganlıklar, tartışmalar, gerginlikler bir ülkenin iç cephesini zayıflatmaya yönelik her şey o ülkedeki herkes için tehdittir. Artık içeride kavgayı terk etmenin, kutuplaşmayı bitirmenin, toplumsal barışı sağlamanın, milletin gelecek kaygılarını azaltmanın zamanıdır." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesini anımsattı.

Trump yönetiminin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) şartını hiçe sayarak bir başka ülkeye askeri müdahalede bulunduğunu, Maduro ve eşinin kötü muameleyle gözaltına alındığını dile getiren Özel, Maduro'nun bir aracın arkasında New York sokaklarında teşhir edilerek bir ülkenin onuru ve gururuyla oynandığını söyledi.

Kolombiya, Küba, Meksika, İran, Danimarka ve Grönland'ın Trump tarafından açıkça tehdit edilmeye başlandığını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünya düzenini tehdit eden bir haydutluğun maalesef tam ortasındayız. Dünya bu haydutluğa karşı ortak bir tavır almak durumundadır. Bu çıldırmışlık haline karşı durulmalıdır. Dünya şimdi susarsa dünya savaşlarından sonra olduğu gibi dizini dövecektir. Trump ve Amerika'nın düzeni, dünyanın düzeni olamaz. BM sistemi yok sayılamaz. Buradan hem bütün kardeş partilerimize hem de demokrasinin yanında duran, haydut, sömürgeci, emperyalist devletlere karşı ulusların, milletlerin şerefini, onurunu koruma noktasında doğru yerde duran tüm partilere ve ülkelere sesleniyorum; bu haydutluğa karşı sessiz kalmayacağız, kalmamalıyız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından CHP'ye ve kendisine yönelik sözlerini eleştiren Özel, ABD'nin bir süre önce Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya "Türkiye'ye git, orada kal." dediğini ileri sürerek bu konuyla ilgili soruların yanıtlanması gerektiğini savundu.

Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından bir Yunan siyasetçi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapay zeka ile üretilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını hatırlatan Özel, bu paylaşıma tepki gösterdi.

Özel, şöyle konuştu:

"Orada dur. Değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünden bir vatandaşımızı alıp da götürmeye cesareti olan varsa hodri meydan! O kadar değil. 15 Temmuz'da, Amerika destekli FETÖ operasyonuyla kendi besledikleri, büyüttükleri, şımarttıkları darbeye kalkıştı, ilk telefonu bu kardeşiniz açtı Meclis Başkanına, 'Açın Meclisi direneceğiz darbeye. Biz sandığı getiren partiyiz. Sandığı kimseye kaptırmayız. Sandıktan kim çıkıyorsa o çıkacak, millet ne diyorsa o olacak' dedim."

"19 Mart sürecinde ilan ettiğimiz tüm boykot listesini boşaltıyorum"

Özel, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ülkesinde adil bir rekabet sağlamadığı ve adaletli davranmadığı için halkının ona sahip çıkmadığını iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özel, şöyle devam etti:

"Maduro örneği hepimize şunu hatırlatmalıdır; kırılganlıklar, tartışmalar, gerginlikler bir ülkenin iç cephesini zayıflatmaya yönelik her şey o ülkedeki herkes için tehdittir. Artık içeride kavgayı terk etmenin, kutuplaşmayı bitirmenin, toplumsal barışı sağlamanın, milletin gelecek kaygılarını azaltmanın zamanıdır. Sayın Erdoğan, iktidarda kalmak için gerginlik, kutuplaşma, hakkı olmadığı halde haksız rekabet ve üzerimize şiddet uygulamaktadır. Bu sayede yokluk, yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik konuşulmasın istemektedir."

CHP olarak tüm seçmenleri kucaklayacaklarını anlatan Özel, 2026 yılının Türkiye'deki bütün mağdur ve mazlumlarla mücadeleyi başlatacakları, iktidara yürüyecekleri ve herkesin daha çok zengin, mutlu, sağlıklı ve huzurlu olduğu bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceklerini belirtti.

Özel, 2026'nın yepyeni bir başlangıç yılı olmasını temenni ettiklerini vurgulayarak "Kavga edenler, zulmedenler, hukuk tanımayanlar, sandıktan korkanlar bir yanda kalsın, biz iktidara yürüyoruz. Mücadeleden bir santim eğilmeyeceğiz ama milletle muhabbette de sonuna kadar ilerleyeceğiz." dedi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" sanıklarından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından CHP olarak geçen yıl bazı medya kuruluşlarına yönelik boykot kampanyası başlattıklarını anımsatan Özel, "Şu an itibarıyla en ciddi hassasiyetle takip etmek üzere 19 Mart sürecinde ilan ettiğimiz tüm boykot listesini boşaltıyorum. Yeni tur, yeni bilet. Önümüze bakıyoruz. Herkes işini ona göre yapsın. Kimseden iltimas, kayırma istemiyoruz. Mesleğini onuruyla yapan, gazeteciliği gazeteci gibi yapan, televizyonculuğu televizyoncu gibi yapan kim varsa bundan sonra beyaz sayfa önüne açıktır." sözlerini sarf etti.

