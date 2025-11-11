Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz deprem bölgesindeki sorunları biliyoruz. Milletvekillerimizle sürekli bölgeyi takip ediyoruz, Meclis'te dile getiriyoruz. Buradan bir kez daha söz veriyoruz, 10 Kasım'ın ertesi gününde, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu devlet, 'Sesimi duyan var mı?' dedirtmeyecek elbet." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yılında büyük bir özlem, sevgi ve minnetle andığını vurguladı.

Dünkü törenlerde Atatürk'ü anan herkesin önünde saygıyla eğildiğini söyleyen Özel, "Diyor ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim iki büyük eserim var. Bunlardan birisi Cumhuriyet'se diğeri CHP'dir.' Cumhuriyet'le birlikte ikinci büyük eseri olan, baba ocağımızın, CHP'nin çatısı altında onu bir kez daha özlemle, onun partisinde görev yapmanın verdiği gururla ve rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangının yürekleri dağladığını ifade eden Özel, "Bu iş yerinin kaçak olduğu, kaçak işçi çalıştırdığı, çocukların emeğini sömürdüğü ortaya çıktı ve bir kez daha kara bir düzenle yüzleştik." dedi.

Özel, yangının meydana geldiği iş yerindeki olumsuz çalışma koşullarına ilişkin bir vatandaşın CİMER'e başvuru yaptığını ancak iş yerinin açık adresi ve iletişim bilgileri bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun işleme alınmadığını iddia etti. Özel, "Tarif var, adres var, tespit var, ihbar var ama bunun karşısında harekete geçmeyip denetim için ayak sürüyen ve felaketi bekleyen birileri var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 30 ayda meydana gelen iş kazalarında 4 bin 836 kişinin öldüğünü ileri süren Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı eleştirdi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şartlarda, bu sistemde bu bakana gensoru vermek, çağırıp da hesap sormak, tekrar oya sunmak yok. Kartalkaya'da 78 kişiyi, 36'sı bebek, çocuk, cayır cayır yakan adam kasıla kasıla geziyor. Bu faciada 30 kez, 16 kez Soma katliamı yaşanmış, gidip de bakmamışlar. Bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bu bakan gelmiş, oturuyor. Sen ona gensoru veremiyorsun. Daha bir hafta önce Gebze'de çöken binada 4 yurttaşımızı kaybettik. İlk dakikalarda 'Metro inşaatı ile alakası yok' diyen Ulaştırma Bakanı şimdi yavaş yavaş yanlamaya başladı. Gidip ona bunun hesabını soramıyorsun. Böyle bir rejim, düzen olmaz."

Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesinde, çocuk işçiliği ile mücadelede kullanılması için sadece 1000 liralık ödenek ayrıldığını öne sürerek, eleştirilerde bulundu.

"Memleketinden uzakta bekleyenleri incitiyor bu işler"

CHP Genel Başkanı Özel, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşların sorunlarını anlattı, deprem bölgesindeki eksiklikler ile vatandaşların sorunlarına ilişkin video izletti.

Videonun ardından konuşmasına devam eden Özel, iktidarın, deprem bölgesinde yapılacak konutlara ilişkin verdiği sözü tutmadığını savundu.

Özel, şunları söyledi:

"Bölgede konteynerlerde kalan 350 bin kişiyi, rezerv alan sorunuyla rantı yüksek yerindeki arsası elinden alınıp kıyaya köşeye atılanları, evi teslim edildiği halde çatısı aktığı için, işinden olmuş ev kiralayacak hali olmadığı için konteynere mahkum kalmış olanları, 350 bin konteynerzedeyi, Türkiye'nin dört bir yanında akraba evlerinde, küçücük odalarda, memleketinden uzakta bekleyenleri incitiyor bu işler. Biz deprem bölgesindeki sorunları biliyoruz. Milletvekillerimizle sürekli bölgeyi takip ediyoruz, Meclis'te dile getiriyoruz. Buradan bir kez daha söz veriyoruz, 10 Kasım'ın ertesi gününde, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu devlet, 'Sesimi duyan var mı?' dedirtmeyecek elbet."

Özgür Özel, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kızılbük Koyu'nda bir şirket tarafından turizm amaçlı yapılar inşa edildiğini ancak mahkeme kararları ve yıkım sürecine rağmen inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini iddia etti. Marmaris Belediyesi ile çevrecilerin mücadelesine destek isteyen Özel, "Yıkımı durdurmak, ruhsatları Ankara'dan almak, buraları oturuma açmak ve Marmaris'in canına okumak istiyorlar. Marmaris'e, Türkiye'ye ve vicdanı olan herkese sesleniyorum, bu rezillik karşısında hukukçusundan ilk kez oy kullanacak vatandaşına kadar hepimizde sorumluluk var. Hepimiz elimizi vicdanımıza koymalıyız, bu rezilliği durdurmalıyız." diye konuştu.

Türkiye'de, 2018 yılından beri kronik hale gelen bir ekonomik kriz yaşadığını ifade eden Özel, en yüksek gıda enflasyonunda İran, Güney Sudan, Nikaragua ve Haiti'nin ardından beşinci sırada yer aldıklarını söyledi.

Vatandaşların daha ucuz olduğu için "çıkma sebze-meyve, yırtık yufka, kırık yumurta, tavuk taşlık, bayat ekmek" satın aldığını dile getiren Özel, "AK Parti'nin kara düzeni budur. Eninde sonunda bu düzen sonunu bulur, CHP gelir, AK Parti'nin kara düzeni değişir." dedi.

Son genel seçimlerden sonra enflasyonun yüzde 163, politika faizinin yüzde 365 arttığını, açlık sınırının 28 bin 412 liraya, yoksulluk sınırının 92 bin 547 liraya yükseldiğini öne süren Özel, asgari ücretlinin 22 bin liraya, emeklinin de 16 bin liraya mahkum edildiğini dile getirdi.

(Sürecek)