Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu yılın sonunda asgari ücreti 26 bin 500 lira yapmaya, bir yıl boyunca da böyle tutmaya niyetleniyorlar. Asgari ücreti yüzde 44 enflasyon varken geçen sene yüzde 30 artırıp milleti bu hale getirenler, şimdi aynı kötü niyetle adım atmaya niyet ediyorlar." dedi.

Özel, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ilk CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi.

Meclisin açılışı dolayısıyla 1 Ekim'de yapılan özel oturuma ve resepsiyona katılmamalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Özel, bu kararın, "milli iradeye, Meclis'e saygısızlık" olarak nitelendirilmeye çalışıldığını anımsattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine, AK Parti'li milletvekilleriyle karşı geldiklerini anlatan Özel, "Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan darbede demokrasinin safında yer aldık. Darbecinin karşısındaydık. Şimdi partimiz yine milletin seçtiklerinden korkan, onun yerine atadıklarıyla yönetmek isteyen, sandıkla geldiği halde sandıktan kaçan, 'işim geldi, demokrasi trenine binmiştim, işime gelmedi ikinciliğe düştüm, şimdi indim' diyenlere karşı yani '19 Mart darbecileri'ne karşı 15 Temmuz darbecisine nasıl yüz vermediysek onlara da vermedik, onun da karşısına dikildik." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, tutuklanan CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili hala bir iddianame hazırlanmadığını, kimsenin neyle suçlandığını bilmediğini savunarak, "rüşvet aldılar, belediyeleri soydular" denilebilmesi için bunun ispat edilmesi gerektiğini söyledi. Özel, "Önce şahit, delil lazım. Bunlara dayanan namuslu bir iddianame lazım. Yetmez, yargılama, savunma, delillerin tartışılması, karar lazım. Yetmez, istinafta onay lazım. Yetmez, Yargıtay'da kesinleşme lazım ki birisine bu suçu söyleyesin. Daha sadece tutuklama kararı olup da ortada bir satır iddianame yokken arkadaşlarıma 'rüşvetçi, hırsız, dolandırıcı' diyecek adamın alnını karışlarım." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İtirafçı CHP'lidir, iddia sahibi CHP'lidir, müşteki CHP'lidir, fail CHP'lidir" sözlerini anımsatan Özel, "Buraya kadar geldi. Hırsıza CHP'li, yolsuza CHP'li... Kiminle, nasıl konuştuğunuzu bileceksiniz." sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkanı Özel, şöyle devam etti:

"Bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara'nın ortasında vurulan MHP'li, vurup da yargılananlar mahkemede söylüyorlar, MHP'li. Azmettirenler MHP'li, serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP'li, susturanlar MHP'li, azmettirenler MHP'li, konuşmayan bir tek sensin, MHP'li. Hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyarsın. Bu partinin suçsuz evlatlarına hazımsızlıkla iftira atanların, hak ettikleri sözü duymalarının vakti çoktan gelmişti, bundan sonra da duyacaklar. Hodri meydan."

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun iddianamesi için bazıları tarafından "tuğla gibi iddianame" ifadesinin kullanıldığını belirterek tepki gösteren Özel, "Biz, o tuğla gibi iftiranameyi bekliyoruz. Yargılanmak için değil, yazanları yargılamak için." değerlendirmesinde bulundu.

Bir meclisin saygınlığının, onu seçenlerin memnuniyeti ve onu oluşturanların sorunları çözme kapasitesiyle ölçülebileceğini dile getiren Özel, "Bu ülkede 7 milyon asgari ücretli, en düşük maaş alan 4 milyon emekli ama hemen onun üstündeki dilimlerde 11 milyon emekli, ürünü para etmediği için topraktan kopan milyonlarca çiftçi, geleceğinden umutsuz gençler varken, bu Meclis nasıl saygın olabilir? Meclis'i saygın, vatandaşı perişan bir ülke olmaz. Vatandaş perişansa o Meclis'te saygınlık olmaz." dedi.

Açlık sınırının 28 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 91 bin liraya ulaştığını vurgulayan Özel, ancak 6 emeklinin maaşlarını birleştirdiklerinde birinin yoksulluktan kurtarılabileceğini ifade etti.

Asgari ücretin, 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya çıkarıldığı günden bu yana alım gücünün 16 bin 500 liraya gerilediğini savunan Özel, hükümetin hedeflenen enflasyonu "zam" diye vermeye hazırlandığını iddia etti. Özel, "Asgari ücreti utanmadan, sıkılmadan yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar. Bu yılın sonunda asgari ücreti 26 bin 500 lira yapmaya, bir yıl boyunca da böyle tutmaya niyetleniyorlar. Asgari ücreti yüzde 44 enflasyon varken geçen sene yüzde 30 artırıp milleti bu hale getirenler, şimdi aynı kötü niyetle adım atmaya niyet ediyorlar." görüşünü öne sürdü.

Çarşıda, pazarda ve markette fiyatların her hafta değiştiğine dikkati çeken Özel, buna karşın milyonlarca ücretlinin maaşının yılda bir kez artırıldığını hatırlattı.

Özel, "Asgari ücrete yüzde 20 zammın hedeflendiği yerde, ödenemeyen, asgarisi ödenen kredi kartına, bankadan nakit çekilen 3 bin, 5 bin, 10 bin liraya yüzde 95 faize savaş ilan ediyoruz. Bunu düşürtene kadar Meclis zemininde ve meydanlarda hep beraber mücadele edeceğiz, garibanın sırtından bu keneleri söküp atacağız." diye konuştu.

