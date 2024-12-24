Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Suriye'nin hızlı şekilde hem askeri hem siyasi istikrara kavuşması, dünyadan bulunacak çok yüksek kaynaklarla yaşanılabilir hale getirilmesi ve Türkiye'deki tüm sığınmacıların ülkelerine dönecekleri doğru bir planın takvimlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamayı duyar duymaz bölgeye bir heyet göndermeye karar verdiklerini söyledi.

Konuyu sorumluları ortaya çıkana kadar takip edeceklerini ifade eden Özel, "Bu çağda, teknolojide, dünyanın hiçbir yerinde gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde böyle kazalar, patlamalar, böylesine hiç yoktan ölümler olmuyor. Kimsenin evladı, sabahleyin öpüp işe yolladığı annesinin birazdan çalıştığı yerde 11 arkadaşıyla birlikte havaya uçacağını, o güzel yüzünü tanımak için ailesinin bile teşhis yapamayacak hale gelmesini hak etmiyor. Hiçbir çocuk, hiçbir anne, hiçbir baba hak etmiyor." diye konuştu.

Son 22 yılda meydana gelen iş kazalarından bahseden Özel, AK Parti iktidarları boyunca meydana gelen iş kazalarında 34 bin işçinin hayatını kaybettiğini savundu.

Yarın, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 51'inci yılı olduğunu hatırlatan Özel, İnönü için Anıtkabir'de düzenlenecek anma törenine partinin tüm organlarıyla katılacaklarını söyledi.

Özel, Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopter kazasında "son derece şüpheli bir durum" olduğunu belirterek, "Kalkmaya zorlanan bir helikopter... Ne için görev yaptığı, bu görevin ne kadar doğru olduğu, ne kadar sağlıklı icra edildiği gibi meselelerin hepsini, ilgili ailelerle mesai arkadaşlarıyla, o görevi daha önce icra edenlerle çalışıyoruz. Bu konuda da CHP olarak üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 12 Şubat'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Özel, CHP olarak İliç'teki olayı hem insani, hem çevre hem de madencilik politikaları yönünden yakından takip etmeye devam ettiklerini dile getirdi. Özel, heyelana ilişkin hazırlanan ikinci bilirkişi raporunu da eleştirdi.

Özgür Özel, 2011 yılında, lise öğrencisi Burak Oğraş'ın, Antalya'da staj yaptığı otelin misafirhanesinde ölü bulunduğunu, olaya ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılarak, iki kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını anlattı.

Olayın kapatılması için otel sahibi tarafından aileye iki kez para teklif edildiğini öne süren Özel, ailenin, parayı reddederek adalet için 14 yıldır mücadele ettiğini söyledi. Özel, "16 yaşında bir çocuğu 'bir şey gördü' diye öldüreceksiniz, sonra da bu işin üstünü örteceksiniz. Asayiş müdürü FETÖ'den içeride, emniyet müdürü sana güvenlik amiri olmuş, o geceki savcı, 'oradan oraya düşmesi mümkün değil' demiş, adli tıp da 'kasten öldürme' demiş, sonra 'intihar etti' deyip FETÖ'cü imzalarla kapatmışlar." ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan bir anne olarak konuyla ilgilenmesini istedi.

Başkentte, 5 Kasım 2022'de trafikteki tartışma üzerine bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül'ün davasına ilişkin süreci de yakından takip ettiklerini bildiren Özel, Özgül'ün adının, hayatını kaybettiği kavşağa verileceğini söyledi.

"Herkes memleketine dönecektir"

CHP Genel Başkanı Özel, hafta sonu Fas'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısına katıldığını belirterek, burada, Filistin'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin uluslararası alanda uğradığı haksızlıkları dile getirdiğini aktardı.

Toplantıda, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, barışını, demokrasisini önceleyen konularla Türkiye'nin sığınmacı yükü karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini de dile getirdiğini aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Buradan bir kez daha Sayın Erdoğan'a sesleniyoruz; Suriye'nin hızlı şekilde hem askeri hem siyasi istikrara kavuşması, dünyadan bulunacak çok yüksek kaynaklarla yaşanılabilir hale getirilmesi ve Türkiye'deki tüm sığınmacıların ülkelerine dönecekleri doğru bir planın takvimlendirilmesi gerekiyor. Sayın Erdoğan'ın 'Gitmek isteyen gider, kalmak isteyen kalır, ensar-muhacir ilişkisi diye bir şey vardır, kalanlar başımızın üstünde' yaklaşımını tamamen reddediyorum. O kalanlar senin başının üstünde değil, Türkiye'deki insanların aşının ve işinin üstünde oturuyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yıllar önce Türkiye'deki Bulgar göçmenleriyle ilgili 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın tavrını eleştirdiğini ifade eden Özel, "Dünya para vermeye hazır, Avrupa işbirliğine hazır, Suriye'de madem ki artık Esad gitmiştir, geçici sığınmacı statüsü ile ilgili gereklilik ortadan kalkmaktadır. Herkes memleketine dönecektir." diye konuştu.

(Sürecek)