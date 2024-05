CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı ve Filistin'i tanımaya çağırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen Refah bölgesinde masum sivillerin bulunduğu çadır kampı bombalandı ve 40 Gazzeli daha hayatını kaybetti. İsrail devletinin bu katliamını bir kez daha kınıyoruz. Tüm dünya ülkelerini Filistin'i tanımaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP ailesinin büyümeye devam ettiğini belirterek, Prof. Dr. Taner Demirer'i kürsüye davet etti.

Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Demir'in sağlık politikaları alanında partiye katkıları olacağını ifade eden Özel, grup salonunda bulunan çok sayıda üniversite öğrencisini de Meclisteki makamına beklediğini söyledi.

28 Mayıs 1918'de bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramını kutladığını ifade eden Özel, "Kuruluşunun 106. yılını kutlayan Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz. Üzüntüsü bizim üzüntümüzdür." diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözünü anımsatan Özel, yapılacak ilk seçimlere kadar Türkiye'de ana muhalefet partisi olduklarını ancak yurt dışında Türkiye partisi olduklarını, gelecekte Türkiye'yi yönetecek iktidar partisi olacaklarını söyledi.

17 Nisan'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisindeki konuşmasında Azerbaycan'ın uğradığı haksızlığı dile getirdiğini ve bu konuda üzerine düşeni yapmak istediğini dile getirdiğini aktaran Özel, Azerbaycan'ın konsey kurullarında temsil edilmesini önemsediklerini ifade etti. Özel, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Avrupa Konseyinde yeniden temsili için üzerimize düşeni yapmak için her iki tarafa da bir kez daha sesleniyoruz ve bunu önemle bekliyoruz." dedi.

Yurt içinde ve uluslararası arenada ısrarla savundukları bir diğer konunun da Filistin meselesi olduğunu dile getiren Özel, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini anımsattı.

Özel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 36 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen Refah bölgesinde masum sivillerin bulunduğu çadır kampı bombalandı ve 40 Gazzeli daha hayatını kaybetti. İsrail devletinin bu katliamını bir kez daha kınıyoruz. Tüm dünya ülkelerini Filistin'i tanımaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Özgür Özel, yurt dışında Filistin'in tanınması konusunda girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Bugün ikisi siyasi akrabalarımız tarafından yönetilen Norveç ve İspanya'nın ayrıca İrlanda'nın Filistin'i tanıyacaklarını bilmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta sosyalist erternasyonelde yardımcılığı görevini de üstlendiğim İspanya Başbakanı kıymetli dostum olmak üzere üç ülkenin de yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Srebrenitsa için kanun teklifi hazırladık"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun geçen hafta 11 Temmuz'da Srebrenitsa'da yaşanan vahşeti "soykırım" olarak nitelendirdiğini ayrıca "Anma Günü" olarak belirlediğini ifade eden Özel, BM'de alınan karardan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Özel, CHP Genel Başkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini Kıbrıs'a ardından da Saraybosna'ya gerçekleştirdiğini hatırlatarak, orada hem Filistin hem de Ukrayna'da yaşananlar için bütün dünyaya barış çağrısını tekrar ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan Srebrenitsa kararının çok kıymetli olduğunu ifade eden Özel, "Çok değerli üç grup başkanvekilimiz dün Merkez Yönetim Kurulunda alınan karar gereğince planladılar ve bugün Meclis'te grubu bulunan, temsil edilen siyasi partilerin temsilcilerini ziyaret ettiler. Dün hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunduğumuz kanun teklifi, 11 Temmuz'u 'Srebrenitsa soykırımını anma günü' olarak Türkiye'de belirlenmesine yöneliktir. Tüm siyasi partilere, Srebrenitsa katliamının yıl dönümünü kanun yoluyla 'anma günü' ilan etmek ve bu konuda ilk adımı atan ülke olmak üzere davette bulunuyorum." diye konuştu.

"Bu esaret son bulmalıdır"

Özel, bugün önemli bir tarihin yıl dönümü olduğunu belirterek, "Tarihimizin en geniş katılımlı en barışçıl gösterilerinden birisi olan Gezi Parkı'nda ağaç katliamı yapılarak topçu kışlası yapılmasına karşı çıkanların bir araya gelmeleri ile başlayan toplumsal duyarlılık, çevrenin korunması, toplumsal gösteri ve protesto hakkının kullanılmasına yönelik Gezi Parkı eylemlerinin 11. yıl dönümündeyiz. Buradan Gezi'yi selamlıyorum. Türkiye'nin neredeyse tüm illerinde düzenlenen gösteriler siyasi iktidarın orantısız güç kullanmasıyla fevkalade kötü sonuçlar doğurmuştur." ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybedenlerin isimlerini sayan Özel, "Hatıraları önünde eğiliyoruz. Aileleri, ailemizdir. Gezi, Türkiye'nin birbirini en çok seven ailesidir. O günlerde kısa mesafeli biber gazı atışları, tazyikli su ve plastik mermi kullanımı ile 91 kişi kafa travması geçirmiş, 10 kişi gözünü kaybetmiş, binlerce yaralı hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Ancak 11 yılın sonunda bugün o protestoları organize ettikleri ve bunun darbe girişimi olduğu iddiasıyla Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala tutuklu durumundadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmelerde de bu konuyu dile getirdiğini aktaran Özel, Gezi Parkı eylemleri sonrasında yaşananların Türkiye'de iç hukuk marifetiyle ve hızla çözülmesinin önemini ifade ettiğini söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen Gezi Parkı tutuklamalarının anayasa ihlali olduğunu ifade eden Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arkadaşlarımızın içeride tutulması anayasa ihlalidir. Hukuk devletinin askıya alınmasıdır. Büyük bir haksızlıktır. Kendilerine zulümdür. Ailelerine yaşatılan büyük bir dramdır. Bu süreçte sayın Erdoğan'a arz edilmek üzere ilettiğimiz dosyada da bir örneği bulunan bir belgeyi bir kez daha paylaşmak isterim. Taksim Dayanışması, Erdoğan ile görüştüğünde, görüşlerini kamuoyuyla paylaştılar. O görüşmede, Taksim Dayanışması 'Erdoğan Türkiye'ye gelmesin', 'Hükümet istifa etsin", "Ülkeyi Gezi yönetsin" demedi. Deseydi, darbe olurdu. Ne dedi; 'Gezi Parkı'ndaki ağaçlar kesilmesin. Taksim'e Topçu Kışlası yapılmasın, AKM yıkılmasın yerine AVM yapılmasın, şiddetle eylemleri bastırarak arkadaşlarımızı öldüren emniyet müdürleri; İstanbul, Ankara, Hatay emniyet müdürleri görevden alınsın. Gaz bombası silah gibi kullanılmasın. Taksim ve Kızılay 1 Mayıs'ta açık olsun. İfade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılsın...' Bu 7 taleple gittiler. Bütün Türkiye bu talepleri duydu. Taksim Gezi Parkı'na bugün MHP'nin Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında İstanbul İl Başkanı'nın milletvekillerinin bulunduğu heyet gitti. Açıklama yaptılar. Sayın Bahçeli, Gezi'ye 'toplumun hassasiyetleri'; Erdoğan'a 'bu hassasiyetleri gözetmeyen diktatörlük sevdalısı' dedi. Şimdi bugün ikisi birden dönüp Gezi'ye 'darbe girişimi' diyerek, her biri en az 2 bazısı 3 kez beraat eden arkadaşlarımız içeride tutulmaktadır. Tayfun Kahraman, çevre hassasiyetinin ve çatışma olmadan bu eylemin bitmesinin aracısıdır. Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Osman Kavala, her birisi orada her birimizin yerine tutulmaktadır. Bu esaret son bulmalıdır."

