Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Heyetler halinde Türkiye'nin dört bir yanındaki KYK yurtlarını, şartlarını denetlemek, yöneticilerle görüşmek, öğrencilerin dertlerini dinlemek, seslerini duyurmak üzere bir komisyon oluşturduk. Bu işin peşini bırakmayıp sorunlar çözülene kadar üzerinde duracaklar.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Heyetler halinde Türkiye'nin dört bir yanındaki KYK yurtlarını, şartlarını denetlemek, yöneticilerle görüşmek, öğrencilerin dertlerini dinlemek, seslerini duyurmak üzere bir komisyon oluşturduk. Bu işin peşini bırakmayıp sorunlar çözülene kadar üzerinde duracaklar." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına, "Biz bu salona artık sığmıyoruz. Görev hepimizin, iktidar partisinin grup salonuna gideceğiz." diyerek başladı.

Aksaray'da KYK yurdu önünde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki Aksaray Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mine Nur Uysal için başsağlığı dileyen Özel, olayı yakından takip edeceklerini ve sorumluların cezalandırılması için gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Aydın'daki KYK yurdunda yaşanan asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın davasını da takip ettiklerini belirten Özel, yurtlarda yaşanan sorunlara ilişkin CHP'nin gölge kabinesinde gençlik ve spor politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından bir çalışma yapıldığını aktardı. Çalışma için 10 milletvekilli ve Parti Meclisi üyelerini görevlendirdiklerini anlatan Özel, "Heyetler halinde Türkiye'nin dört bir yanındaki KYK yurtlarını, şartlarını denetlemek, yöneticilerle görüşmek, öğrencilerin dertlerini dinlemek, seslerini duyurmak üzere bir komisyon oluşturduk. Bu işin peşini bırakmayıp sorunlar çözülene kadar üzerinde duracaklar." diye konuştu.

Yurtlarla ilgili bir çalışma daha yapacaklarını bildiren Özel, "Önümüzdeki günlerde Gençlik Kolları Genel Başkanı'mız ile bir şikayet hattı ilan edeceğiz. Yurtlarda usulüne uygun olmayan ne varsa bize bildirilecek ve oraya ilgili ekibimizi yollayacağız. Gerekiyorsa makine mühendisleri, gıda mühendisleri odalarıyla, konunun Türkiye'de ilgilisi kimse onunla birlikte bu yurt meselesine müdahale edeceğiz." dedi.

Özel, AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun Samsun'un Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitirmesi nedeniyle babası Osman İslamoğlu ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı arayarak taziyelerini ilettiğini bildiren Özel, "Hangi siyasi görüş olursa olsun, bu ülkeye hizmet için siyasette gencecik yaşta emek veren birisinin kaybı hepimizin yüreğini dağladı." ifadesini kullandı.

"Her tarafta kadının eşit temsilini hayata geçirmemiz gerekiyor"

Geçen hafta sonu Manavgat kampında milletvekilleri ve parti organlarıyla bir araya geldiklerini hatırlatan Özel, "Kurultay tartışmalarını geride bıraktığımız, tüm dünyaya örnek olan bir parti içi demokrasi şöleninden sonra oturduk, bundan sonraki yerel yönetim, parti yönetim stratejimizi ve geleceği konuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yıl dönümünü kutlayarak, kadınlara bu hakkı tanıyan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirtti. TBMM'deki 600 milletvekilinden 119'unun kadın olduğuna dikkati çeken Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatın yarısı kadın, Meclisin yüzde 19'u kadın. Maalesef CHP de ortalamanın üstünde değil hatta bir tık altında. Atatürk'ün yaptığıyla övüneceğiz ama bizim övünebilmemiz için bu Mecliste ve her tarafta kadının eşit temsilini savunmamız ve hayata geçirmemiz gerekiyor. Ancak o zaman Gazi'ye layık olabiliriz. Bu inançla yola çıktık. Kolay olmayacak, zorluklar yaşayacağız ancak ben, bu partinin birinci genel başkanının koyduğu vizyonu, bu partinin her genel başkanının bir vasiyet olarak takip etmesi gerektiğini düşünürüm. Kurultaya giderken 'gençlik' dedik ve yaş ortalaması 43 olan bir Parti Meclisi kurduk. Çok sayıda kadın göreve geldi ve yaptığımız gölge kabinede 17 bakana karşı 17 gölge bakanla birlikte 18 görevlendirme yaptık. O görevlendirmeyi Tayyip Bey '17 erkek, 1 kadın' olarak yaptı. O da aileden sorumlu bakanlık. Asla küçümsemiyorum, çok önemlidir. Bizim iktidarımızda adı Kadın ve Eşit Temsil Bakanlığı olacaktır. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından kadına verilen 'Ekonomi, dışişleri, içişleri, çevre senin işin değil, senin işin ailedir, evdir' mesajına karşın şunu söylüyoruz; hayatın yarısı kadındır, yarısı erkektir ve bu toplum eşittir. Birlikte olacağız, birlikte yürüyeceğiz."

"Biz buradayız, hodri meydan"

Özel, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirerek, torba kanunlara geçmişten beri karşı olduklarını dile getirdi.

Kanun teklifinin bugün Genel Kurulda görüşülmeye başlanacağını anımsatan Özel, şöyle devam etti:

"Torba kanunda öyle bir madde var ki... Bütün itirazlara rağmen 7 yıl önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu (BDDK) Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar. Torba kanunda o kurulun İstanbul'daki üyelerine şimdi 30 bin lira, yılbaşından sonra 42 bin lira olacak bir ilave ödenek koyuyorlar. Gerekçe ise beyefendiler, hanımefendiler İstanbul'da geçinemiyorlar, kiraları karşılayamıyorlarmış. Ben bunu Manavgat'ta, Antalya'da, Muğla'da, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, ev kiralarının fırladığı yerlerde yaşayan bütün memurlar ve kamu çalışanları için söylemiştim. Şimdi BDDK için 'size 30 bin lira verelim, yılbaşından sonra da 42-45 bin lira olsun...' Hani herkes eşitti? Böyle bir şey yok. Sorun doğru, talep doğru ama adres ve kapsam yanlış. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı'na sesleniyorum; o maddeyi geri çekin, hep birlikte o maddeyi düzenleyelim ve İstanbul'da, büyükşehirlerde yüksek kira sorunu yaşayan tüm memurlara, kamu kurumlarında çalışan memur ve işçilere kira yardımı yapmaya varsan biz buradayız, hodri meydan."

Torba kanunun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde, en düşük emekli maaşının asgari ücret tutarında olmasına ve emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin liralık ödemenin kök maaşa yansıtılarak her ay ödenmesine ilişkin önerge verdiklerini ifade eden Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP buna yanaşmıyor. Bütün emeklilere Devlet Bahçeli'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyorum." dedi.

Özel, salonda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, bayrağı gençlere devretmek için yerel seçimlerde tekrar aday olmayacaklarını kendilerine ilettiğini söyledi.

Gürün ve Gökhan'ın belediyecilik alanındaki çalışmalarını anlatan Özel, her ikisine de teşekkür etti.

(Sürecek)