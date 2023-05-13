Özdemir: 'Türkiye'de baskıcı rejim var diyenler, Muharrem İnce'ye ahlakla bağdaşmayacak tutum takındılar'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini değerlendirerek, " Türkiye'de baskıcı rejim var. Türkiye'de demokrasi ve hür irade diye bir şey yok" diyenler, kendi mahallelerinden gelen Muharrem İnce'ye bile böylesine bir anti demokratik bir uygulama mı dersiniz, baskıcı tutum mu dersiniz, ama ne derseniz deyin insanlık ve ahlakla bağdaşmayacak tarzda tutum takınmaları da bu siyasi çevrelerin gerçek suretini ele vermiştir" ifadesinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Özel Eğitim Derneği tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Burada bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Kandil'deki terör örgütü elebaşları, hemen hemen her gün bu adaya yani Kemal Kılıçdaroğlu'na ve zillet ittifakına destek açıklaması yapıyorlar. Bu destek açıklamasının hemen arkasından Suriye'de şunu yapacağız, Irak'ta bunu yapacağız ve 15 Mayıs'ta başta terör örgütü elebaşı olmak üzere ceza evlerinde ne kadar PKK'lı varsa çıkaracağız diyorlar.Bir çok yerde söyledim ama bir kez daha söylüyorum, hodri meydan buyrun görelim. 14 Mayıs'taki demokratik hesaplaşmamızda Türk Milleti mi kazanacak, Türkiye mi kazanacak yoksa hainlerle kol kola giren Türkiye hasımlarıyla kol kola girenler mi? Biz her ne olursa olsun milletimizin iradesine güveniyoruz. Bu iradenin tecellisi ile birlikte hangi sonucun çıkacağını net bir şekilde anlıyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine de değinen İsmail Özdemir şu ifadelerde bulundu:

"Geride bıraktığımız gün Cumhurbaşkanlığı adaylığından bir aday, geri çekildiğini ilan etti. Sayın Muharrem İnce. Kendisinin gelmiş olduğu siyasi gelenek ve siyasi yapıya baktığınızda CHP'nin içinden gelen bir yapısı var.

Uzun yıllardan buyana Türkiye'de özellikle bunu son dönemlerde artırmıştı CHP başta olmak üzere CHP ile birlikte hareket eden partiler ne diyorlardı? Türkiye'de baskıcı rejim var. Türkiye'de demokrasi ve hür irade diye bir şey yok. Türkiye'de özgürlük diye bir şey yok. Şimdi bakıyorsunuz, kendi mahallelerinden gelen Muharrem İnce'ye bile böylesine bir anti demokratik bir uygulama mı dersiniz, baskıcı tutum mu dersiniz, ama ne derseniz deyin insanlık ve ahlakla bağdaşmayacak tarzda tutum takınmaları da bu siyasi çevrelerin gerçek suretini ele vermiştir."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın PKK terör örgütünün elebaşı için sarf ettiği 'Bey' ifadesini de eleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, "Sadece terör örgütünün yandaşları ve terör örgütünün bizatihi mensupları değil yine zillet ittifakının kendisinde de terör ve terörist sevdası oluşmuş durumda. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu şahıs çıkıyor bir televizyon programında İmralı'daki terör örgütü ele başısı Öcalan canisi için 'Bey' ifadesini kullanıyor. Bunların adresinin ne kadar şaştığı, şirazesinin ne kadar kaydığı, rota ve istikametlerinin neresi olduğu zaten belliydi ama bu vesileyle bir kez daha ortaya koymaları malum olmuştur. Terörist başına kim 'Bey' diyorsa bizim nazarımızda onun karakterinden bahsetmek söz konusu olamayacaktır. Adamlığından zaten hiç bir şekilde bahsedilemeyecektir. Şahsiyeti ise baştan aşağı sorunludur. O yüzden bizler, Türkiye hasmı olan bu canilerle bu teröristlerle beraber olan çevrelere fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023