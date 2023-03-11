Özdemir: 'Bu büyük felaketten dayanışmamızı büyüterek çıkacağız'

Deprem bölgesini ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Özdemir, "Bu büyük felaketten ulus olarak hep birlikte dayanışmamızı büyüterek çıkacağız" dedi.

Deprem bölgesini ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Özdemir, "Bu büyük felaketten ulus olarak hep birlikte dayanışmamızı büyüterek çıkacağız" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 6 Şubat depremin ana üssü Kahramanmaraş'ta AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda görüşülen konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Özdemir, "AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında yaptığımız toplantıda bölgede geldiğimiz son noktayı ele aldık. Deprem bölgesinde neleri önceliklendirmemiz lazım, nerelere gitmemiz lazım, hangi ilçelerde hangi belediyelerimizin hangi hizmetlerle olması gerektiği konusunda da geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. Bölgede yaralar sarılıncaya kadar çalışmalarımıza bölgeye desteğimiz sürecek" şeklinde konuştu.

Toplantı sonrası Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve toplantıya katılmak üzere Kahramanmaraş'ta bulunan ilçe belediye başkanları ile birlikte deprem felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana Kahramanmarş'ta görevli olan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular. Başkan Özdemir ziyaretin ardından deprem felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana görevli olarak bulunan Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ile bir araya geldi, çadır kenti ve aşevini ziyaret etti.

Başkan Sebahattin Özdemir, depremin meydana geldiği 6 Şubat günü zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini belirterek, "Ülkemizde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından tüm yurtta olduğu gibi bizler tek yürek olarak Havza'da büyük bir yardım kampanyası başlattık. Bugüne kadar deprem bölgesine çok miktarda yardım malzemesi gönderdik. Bundan sonra da göndermeye devam edeceğiz. Depremin ilk günlerinde bizlere emanet edilen Elbistan ilçemiz ile oluşan gönül ve kardeşlik bağlarımızı Havza Belediye Meclisimiz tarafından alınan karar ile resmileştirerek Elbistan ile kardeş şehir olduk. Devletimiz çok güçlü ve tüm gücü ile bölgede hayatı normale döndürmek için çalışmakta. Bu büyük felaketten ulus olarak hep birlikte dayanışmamızı büyüterek çıkacağız" diye konuştu. - SAMSUN

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