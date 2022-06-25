Özdağ, Mersin'de Zafer Partisi 1. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin merkezde yer aldığını ve herkesin kendi konumunu buna göre belirleyeceğini belirterek, "Biz siyaseti, Türk milletinin, tarihinin, kültürünün, devlet anlayışının ve gelecek anlayışının tam merkezinde, Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliğiyle yapıyoruz." dedi.

Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı, daha sonra Zeki Ayan Mahallesi ve Kuvayi Milliye Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ardından bir otelde düzenlenen Zafer Partisi 1. Olağan İl Kongresi'ne katılan Özdağ, konuşmasında, partilerinin hızlı ve önlenemez yükselişinin bazı kesimleri paniğe sevk ettiğini söyledi.

Türk siyasetini yeniden şekillendirmek için yola çıktıklarını, Atatürk çizgisinde ve Türk milliyetçisi bir parti olduklarını anlatan Özdağ, "Merkez biziz. Herkes kendi konumunu buna göre belirler. Birileri 'aman merkeze kayalım, merkez sağa oturalım, merkez sola kayalım' şeklinde konuşuyor. Sizin nereye gideceğinizi bilmiyoruz ama siyaseti nasıl dansöz gibi yaptığınızı biliyoruz. Biz siyaseti, Türk milletinin, tarihinin, kültürünün, devlet anlayışının ve gelecek anlayışının tam merkezinde, Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliğiyle yapıyoruz." diye konuştu.

Özdağ, muhalefet partilerini eleştirerek, "Bugünlerde görüyoruz, sarı muhalefet 6'lı masada oturmuş bizim ekonomi programımızdan alıntılar yapıyor. Ne güzel, demek sizler de bir şey öğreniyorsunuz. Dedik ya, daha yeni başladık, öğretecek çok şeyimiz var ve daha çok şey öğreneceksiniz. Önce muhalefet nasıl yapılır onu öğreneceksiniz." ifadesini kullandı.

Buradaki programın ardından partililerle kentte konvoyla şehir turu yapan Özdağ'ın koruma aracıyla bir otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda kazaya karıştı. Otomobil sürücüsünün, kaza sonrasında Özdağ'dan konuyla ilgilenmesini talep ettiği sırada sürücü ile bir partili arasında tartışma yaşandı.