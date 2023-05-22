Özdağ ile görüşen Kurtulmuş: 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü gündemde
Politika Haberleri
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.
Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Kurtulmuş, "1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak, oradaki konutların yapımı meselesi hükumetin gündemindedir. Bir an evvel Suriyelilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geriye dönüşünün temin edilmesi için çalışmalar devam ediyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Kurtulmuş ve Özdağ, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kurtulmuş, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, bölgesel sorunları, Türkiye'yi yakından ilgilendiren siyasi meseleleri konuştuklarını söyledi. Kurtulmuş, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ümit ediyoruz ki Zafer Partisi genel çerçevede Sayın Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verir ve Türkiye bu seçimi çok rahat bir şekilde tamamlar diye düşünüyoruz" dedi.'TÜRKİYE'NİN YÜKLENEBİLECEĞİ BİR SINIR VAR'Kurtulmuş, Türkiye'nin milli güvenlik, milli birlik ve beraberliği, bölünmez bütünlüğü meselelerini, terör örgütlerinin tehdit altında bıraktığı Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve bununla ilgili konuları müzakere ettiklerini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin meselelerinden birisinin de Zafer Partisi'nin de çok sıkça gündeme getirdiği göçmen meselesi olduğunu söyleyerek, "Türkiye'deki göçmenler meselesinin önemli bir mesele olduğunu; ama bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması sonucu ortaya çıktığını müzakere ettik. Bu insanlar hayatta kalabilmek için ölümden kaçtılar, bombalardan kaçtılar. Ama bunun da Türkiye'nin yüklenebileceği bir sınırı var. Dolayısıyla zaten epey bir zamandır hükumetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşünü sağlayabilmek için projelerini çalışıyor ve bunları da gerçekleştirmek için gayretle mesafe alıyor. Örneğin şuanda 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine, güvenli bölgelere geri dönmüştür. İnşallah Suriye'de normalleşmenin sağlanması, Suriye'de barış ve huzur ortamının temin edilmesi, güvenli bölgeler oluşturularak o bölgelerde de insanların geri dönüşünün temin edilmesi için son derece samimi ve takvimlendirilmiş bir çalışmanın içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.'ZAFER PARTİSİ TUTUMUNU BELİRLEYECEKTİR'Kurtulmuş, Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktararak, "Önümüzdeki dönemde süratle devam eden 1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak, oradaki konutların yapımı meselesi zaten hükumetin gündemindedir. Böylece bir an evvel Suriyelilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geriye dönüşünün temin edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu noktada Zafer Partisi'nin görüşlerinin de destekleyici olacağını düşünüyoruz. Ancak sığınmacılar üzerinden yanlış bilgiyle Türkiye kamuoyunun yanıltılmasını istemeyiz. Örneğin ana muhalefet partisinin başkanı, cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, '10 milyon Suriyeliyi getirdiniz' dedi ve arkasından '10 milyon daha getirecekler' dedi. Halbuki bunun doğru olmadığını kendisi de biliyor. Şu anda resmi rakamlarla Türkiye'de 4 milyon 994 bin Suriyeli var. İki katını söyledi. Böyle yanlış bir bilgiyi kamuoyu ile paylaştı. Ümit ediyorum ki Zafer Partisi kendi arasında bu görüşmeyi değerlendirecek ve 28 Mayıs ile ilgili süreçte tutumunu belirleyecektir. Ben Zafer Partisi'nin alacağı tutumun Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin milli güvenliği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.'VATANDAŞLIK KAZANMIŞ HERKES OY KULLANABİLİR'Kurtulmuş, 2'nci tur için devam eden yurt dışı oy kullanma sürecinde Türkçe bilmeyen Arapça konuşan bir seçmenin oy kullanmasıyla ilgili sosyal medyada yer alan videoya ilişkin soruya, "Ben videoyu görmedim. Ama Türkiye'de sayıları öyle çok abartıldığı gibi olmayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olan az sayıda Suriyelinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Suriyeli göçmen olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak zaten oy kullanma hakkı var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin oy kullanma hakkı vardır" diye cevap verdi.ÖZDAĞ: BİZİM POLİTİKAMIZ GEREKİRSE ZORLA GÖNDERİLMELERİÖzdağ ise Türkiye'nin en önemli meselesi olan sığınmacı ve kaçaklar meselesi ve çözüm önerilerini konuştuklarını aktararak, "Tabii aramızda belirli farklılıklar olduğu bu konuda açıktır. İfade edildiği gibi onurlu ve gönüllü dönüş bir politikadır. Zafer Partisi'nin politikası ise burada 'gerekirse zorla' şeklinde ifade edebilecek, devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanmasını gerektiren politikalardır. Ama çok faydalı bir görüşme olduğunu ben de düşünüyorum. Arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi birazdan divanda gerçekleştireceğiz. ve Numan Bey de sanıyorum bazı değerlendirmeler yapacak. ve daha sonra sonuçları kendisiyle tekrar değerlendirme imkanımız olacak" dedi.