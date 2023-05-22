Özdağ ile görüşen Kurtulmuş: 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü gündemde

Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Kurtulmuş, "1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak, oradaki konutların yapımı meselesi hükumetin gündemindedir. Bir an evvel Suriyelilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geriye dönüşünün temin edilmesi için çalışmalar devam ediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Kurtulmuş ve Özdağ, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kurtulmuş, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, bölgesel sorunları, Türkiye'yi yakından ilgilendiren siyasi meseleleri konuştuklarını söyledi. Kurtulmuş, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ümit ediyoruz ki Zafer Partisi genel çerçevede Sayın Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verir ve Türkiye bu seçimi çok rahat bir şekilde tamamlar diye düşünüyoruz" dedi.