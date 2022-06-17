Özdağ'dan muhalefete 'sığınmacı' çağrısı: Vermiş olduğumuz teklifi destekleyin - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özdağ'dan muhalefete 'sığınmacı' çağrısı: Vermiş olduğumuz teklifi destekleyin

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Politika
 - Güncelleme:
Özdağ'dan muhalefete 'sığınmacı' çağrısı: Vermiş olduğumuz teklifi destekleyin

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'a çağrıda bulunarak, vatandaşlık verilen sığınmacıların 10 yıl boyunca seçimlerde oy kullanmaması yönündeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları...

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'a çağrıda bulunarak, vatandaşlık verilen sığınmacıların 10 yıl boyunca seçimlerde oy kullanmaması yönündeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları yasa teklifine destek vermelerini istedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da partisinin il kongresine katıldı. Özdağ, burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a çağrıda bulundu. Özdağ, şunları kaydetti: "Bütün amaçları seçim öncesinde sığınmacı milyonlarca kişiye vatandaşlık vererek Türk milletinin seçme ve seçilme hakkını ellerinden almak, buna izin vermeyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener'e ve Gültekin Uysal'a buradan çağrıda bulunuyorum. Gelin vermiş olduğumuz teklifi destekleyin ve vatandaşlık alanlar 10 yıl boyunca oy kullanamazsın ki haziranda bunlar gittiği zaman bu vatandaşlıkları iptal etmek için seçim sonuçlarını etkilemeden şansımız olsun. Bak size bir şey daha söyleyeyim. 3 lidere sesleniyorum; eğer bizimle bu konuda iş birliği yapmazsanız, vermiş olduğumuz yasa teklifine destek olmazsanız, seçim sabahı evinden size oy vermek için çıkan seçmen sandık başına gidip Türkçe bilmeyen, yüz binlerin oy kullandığını görünce oyunu Zafer Partisi'ne verecek."

?


Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Gültekin Uysal Zafer Partisi Meral Akşener Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title