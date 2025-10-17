Özdağ'dan Milli Parklar ve Vakıflar Kanunu Eleştirileri

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile "vakıf kökenli taşınmazların hükümetin uhdesine alınmaya çalışıldığını" iddia etti.

Kanun teklifinin gerekçesinde vakıf ve kültür varlıklarının korunmasının gösterildiğini belirten Özdağ, "Sanki şimdiye kadar bu vakıf mallarının bağlı olduğu kurumlar uzaylıların, Rusların, İngilizlerin kurumlarıydı." ifadesini kullandı.

Teklifi eleştiren Özdağ, "Yani İstanbul gibi çok değerli vakıf arazilerinin ve mülklerinin olduğu yerlerde belediyelerden bunları almak istiyorlar." görüşünü öne sürdü.

Özdağ, düzenlemenin aslında muhalif belediyelerin iş yapmasını engellemek için hazırlandığını savundu.

Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde de benzer bir durum yaşandığını söyleyen Özdağ, teklifle milli parklar ve korunan alanlar üzerindeki yetkilerin genişletildiğini dile getirdi. Özdağ, düzenlemeyle milli parklar dışındaki korunan alanlara da enerji iletim hattı, ulaşım, altyapı tesisleri yapılmasına kamu yararı gerekçesiyle izin verilebilmesine imkan sağlandığını anlattı.

"Bu durumun doğa talanının önünün açılmasına neden olacağını" ileri süren Özdağ, "Teklif, milli park içindeki tesislerin işlettirilmesi yetkisini genişletiyor. Yani kamuya ait alanların özel şirketlere devrinin önü açılıyor. Ayrıca Genel Müdürlüğe döner sermayeli işletme kurma ve Cumhurbaşkanına sermayeyi 5 katına çıkarma yetkisi veriliyor." sözlerini dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, kanun teklifiyle söz konusu tesislerin mali denetiminin Meclisten alınacağını da savundu.