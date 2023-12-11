Özcan Belen: Keçiören'de 5 yılda 50 bin modüler konut yapacağız

Ak Parti'den Keçiören Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Mimar Özcan Belen, seçilmesi halinde Keçiören'de 5 yılda 50 bin modüler konut yapacaklarını söyledi.

Ak Parti Keçiören Belediye Başkan aday adayı Mimar Özcan Belen, Keçiören'de 5 yılda 50 bin modüler konut ve her mahalleye bir katlı otopark kurulmasına yönelik projesini anlattı.

"Her mahalleye bir katlı otopark kurulacak"

Keçiören'de 40 nitelikli dönüşüm merkeziyle 40 yeni merkez kurmak istediklerini belirten Mimar Özcan Belen karma kullanımlı çoklu yeni merkezler oluşturacaklarını kaydetti.

Keçiören'in tüm mahallerinde ve sokaklarında otopark ihtiyacı olduğu söyleyen Özcan Belen "Her mahalleye alt merkezler kurulacak. Her mahalleye bir katlı otopark kurarak, mahallelerde alışveriş koridoru kuracağız" dedi.

"Keçiören'de 5 yılda 50 bin modüler konut yapacağız"

Özcan Belen yaptığı açıklamada "Biz Keçiören'de 50 bin modüler konut yapmak istiyoruz. ve şuna inanıyoruz ki, Keçiören'de 50 bin modüler konut yapmak mümkün. Ben 10 yıl önce Keçiören'de bin 500 konut yaptım ve kriminal hale gelmiş bir bölgenin kentsel dönüşüm projelerini bizzat yönettim ve oranın gelişimini sağladık. Biz rezerv alanlarımızla birlikte Keçiören'de 5 yılda 50 bin konut üreteceğiz ve Keçiörenliler'in bunlara uygun fiyatla sahip olmasını sağlayacağız. Bu mümkün diyoruz, çünkü Keçiören'in rezerv alanları var" dedi.

"Konut üretimi meselesi sadece bir imar planı değişikliği değildir"

Meselenin sadece bir imar planı değişikliği olmadığını vurgulan Mimar Belen "Siz bir imar planı değişikliğiyle kentsel dönüşümü başaramazsınız. Oysa belediyeler bir orta oyuncusu olarak, ekosistem sağlayıcısı olarak, taşın altına elini koyduğu zaman bunu yapmak mümkün olacak. Türkiye ve dünyada gelişen trendler var. Artık kamunun bizzat bu yatırımları yönetmesi ve piyasa dengeleyicisi olması gerekiyor. Biz Keçiören'de 5 yılda 50 bin konut yapacağız. Geçmişte yapmış olduğumuz, o günkü imkanlar dahilinde yapabilmiş olduğumuz bin 500 konutumuz bunun en güçlü delilidir. Dün yaptık, bugün daha büyüğünü yapacağız. Bu mümkündür diyoruz" dedi.

Özcan Belen ülke düzeyinde çok sayıda proje yaptı

Ankara'da uzun yıllardır mimarlık projeleri yapan Özcan Belen'in yaptığı projeler arasında millet bahçeleri, spor yapıları, röleve restorasyon projeleri ve kentsel tasarım projeleri yer alıyor. Özcan Belen, ekibi ile geliştirdiği ICF Depreme Dayanıklı Hızlı Konut Sistemleri (Stroton) ürün ve projesi ile Dünya Mimarlar Birliği tarafından verilen Altın Çekül Ödülü'ne layık görüldü. Belen, halihazırda çalışmalarında, turizm projeleri ve ülke çapında Teknoloji Üsleri kurulması konularına ağırlık veriyor. - ANKARA