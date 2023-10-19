Özbekistan ve Azerbaycan Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Memorandumu İmzalandı

Özbekistan ve Azerbaycan Savunma Bakanlıkları arasında 2024 yılına yönelik askeri işbirliğine ilişkin memorandum imzalandı. Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u Buhara'da karşıladı ve askeri poligonda karşılama töreni düzenlendi. İki bakan, askeri alandaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı ve 2024 yılına yönelik askeri işbirliği memorandumunu imzaladı.

Özbekistan ve Azerbaycan Savunma Bakanlıkları arasında 2024 yılına yönelik askeri işbirliğine ilişkin memorandum imzalandı.

??????? Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov temaslarda bulunmak üzere Buhara'ya geldi.

Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov tarafından karşılanan Hasanov için Buhara'daki askeri poligonda karşılama töreni düzenlendi.???????

Karşılama töreninin ardından yapılan görüşmede konuşan Kurbanov, iki ülke arasında askeri alandaki işbirliğinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yakın dostluk ilişkilerinin stratejik ortaklığın yeni bir aşamasına ulaştığını kaydetti.

Bakanlar, Özbekistan ile Azerbaycan arasında savunma alanında işbirliğinin her iki ülkenin ordularının daha da güçlendirilmesine hizmet ettiğini vurguladı.

Görüşmede, Özbekistan ile Azerbaycan arasında askeri, askeri-teknik ve askeri-eğitim alanlarında işbirliği imkanlarının yanı sıra iki ülkeden uzman heyetlerin düzenli karşılıklı ziyaretler yapması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda bakanlar, Özbekistan ile Azerbaycan arasında 2024 yılına yönelik askeri işbirliği memorandumunu imzaladı.