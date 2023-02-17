Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov Türkiye'ye gelecek Politika Haberleri Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 18 Şubat tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 18 Şubat tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 18 Şubat tarihinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Vekili Saidov'un Bakan Çavuşoğlu ile Gaziantep'te görüşmesi, sonrasında Özbek arama ve kurtarma ekibinin ve sahra hastanesinin çalışmalarını sürdürdüğü Hatay'ı ziyaret etmesi öngörülüyor. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Kahramanmaraş Özbekistan Türkiye Politika Haberler

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