Özbekistan'da halk, anayasa değişikliği için sandık başında

Özbekistan'da cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılmasını öngören anayasa değişikliği için oy verme işlemi başladı.

Özbekistan'da halk, 1992'de kabul edilen anayasanın yüzde 65'inin yenilenmesi için sandık başına gitti. Özbekistan Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, ülkede kayıtlı 19 milyon 700 bin seçmen, 55'i yurt dışında olmak üzere toplam 10 bin 761 sandıkta oy kullanabilecek. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminde seçmenler, "Özbekistan Anayasası'nın değiştirilmesini kabul ediyor musunuz?" sorusuna "evet" ya da "hayır" cevabını verecek. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve ailesi de erken saatlerde başkent Taşkent'teki 59 nolu sandıkta oy kullandı. Referandum, 19 milyon 700 bin seçmenin yarısından fazlasının katılımının sağlanması durumunda geçerli sayılacak. Sandıkların 20.00'de kapanmasının ardından başlayacak olan oy sayım işlemlerinde resmi olmayan ilk sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılıyor

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde, anayasa maddelerinin sayısı 128'den 155'e çıkarılacak, Özbekistan parlamentosunun üst kanadı senatonun üye sayısı ise 100'den 65'e düşürülecek. Ayrıca yeni değişiklik ile cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkartılacak. Değişikliğe göre ölüm cezası ve ülke vatandaşlarının yabancı ülkelere iadesi de yasaklanacak.

Protestolara neden olmuştu

Özbekistan'da geçen yıl haziran ayında gündeme gelen anaya değişikliğine ilişkin yasa tasarısı, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde protestolara neden olmuştu. Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'ta toplanan yüzlerce kişi, Karakalpakistan'ın egemenlik statüsü ve genel referandumla Özbekistan'dan ayrılma hakkına ilişkin maddelerin anayadan çıkarılmasını protesto etmişti. Kitlesel protestolara dönüşen olaylarda 18 kişi hayatını kaybetmiş, 243 kişi yaralanmıştı. Özbekistanlı yetkililer, anayasa değişikliğinin Karakalpakistanlılar tarafından yanlış anlaşıldığını açıklamış, bölgede kamu düzeninin sağlanması için 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan (OHAL) edilmişti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in anayasada, Karakalpakistan'ın hukuki statüsüne ilişkin maddelerin değiştirilmeyeceğini açıklaması üzerine bölgede durum istikrara kavuşmuştu. - TAŞKENT