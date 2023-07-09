Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Erken Seçimi Tamamlandı

Özbekistan'da anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından cumhurbaşkanı erken seçimi düzenlendi. Seçimlerde dört aday yarıştı ve oy kullanma işlemi sona erdi. Seçim sonuçları ve katılım oranı yarın açıklanacak.

Özbekistan'da cumhurbaşkanı erken seçiminde yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 20.00'de sona erdi.

Özbekistan'da 30 Nisan'da yapılan referandumda anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından cumhurbaşkanı erken seçimi düzenlendi.

Ülke genelinde, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminin saat 20.00'de sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Sandık başkanlarının da aralarında bulunduğu seçim görevlileri, siyasi partilerin gözlemcilerinin nezaretinde oy sayımına başladı.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada da ülkede oy kullanma işleminin sona erdiği, sandıklardan oy sayımına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede saat 17.00 itibarıyla 13 milyon 459 bin 677 seçmenin oy kullandığı, bu sayının toplam kayıtlı seçmen sayısının yüzde 69,85'ine denk geldiği ifade edildi.

Seçimin ilk sonuçları ve seçime katılım oranıyla ilgili bilgilerin yarın Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanması bekleniyor.

36 milyon nüfusa sahip Özbekistan'da, yaklaşık 20 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Cumhurbaşkanı seçimi için ülke genelinde 10 bin 784 sandık kurulurken, yurt dışındaki Özbek vatandaşları da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 39 ülkede kurulan 55 sandıkta oylarını kullandı.

Seçimlerde dört aday yarıştı

Özbekistan yasalarına göre seçimde Özbekçeyi iyi bilen, 35 yaşını dolduran, son 10 yılda ülkede sürekli yaşayan ve sadece siyasi partiler tarafından aday gösterilen Özbek vatandaşları cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

Seçimde parlamentonun alt kanadı Yasama Meclisinde temsil edilen 5 siyasi partinin aday gösterdiği dört isim yarıştı.

Özbekistan Liberal Demokrat Partisinden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yanı sıra Halk Demokrat Partisinden Uluğbek İnoyatov, Özbekistan Ekoloji Partisinden Abduşukur Hamzayev ve Adalet Sosyal Demokrat Partisinden Roba Mahmudova'nın yarıştığı seçimlerde Milli Diriliş Partisi ise Liberal Demokrat Parti adayı Mirziyoyev'i destekledi.

Ülkedeki yasalara göre, katılım yüzde 33'ü aştığında seçim geçerli sayılıyor. Herhangi bir adayın seçimi kazanması için oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor. Aksi halde, en çok oyu alan iki adayla seçimin ikinci turu yapılıyor.

Seçimi çok sayıda ülke ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Bağımsız Devletler Topluluğunun da aralarında bulunduğu kuruluşlardan 800'e yakın uluslararası gözlemci takip etti. Seçim sırasında 2 binden fazla yerli ve yabancı gazeteci görev yaptı.

İlk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un vefatının ardından Aralık 2016'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminde 3 rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 88,61, 2021 seçiminde ise 4 rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 80,1 oyunu alan Mirziyoyev iki kez cumhurbaşkanı seçilmişti.???????