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Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Adayları Belirlendi

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Adayları Belirlendi

Politika Haberleri

Özbekistan'da 9 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı erken seçiminde yarışacak adaylar belirlendi. Siyasi partiler, geçen ay yapılan anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından 9 Temmuz'da gerçekleştirilmesi kararlaştırılan cumhurbaşkanı seçimi için adaylarını belirlemek üzere kurultay düzenledi.

Özbekistan'da 9 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı erken seçiminde yarışacak adaylar belirlendi.

Siyasi partiler, geçen ay yapılan anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından 9 Temmuz'da gerçekleştirilmesi kararlaştırılan cumhurbaşkanı seçimi için adaylarını belirlemek üzere kurultay düzenledi.

Cumhurbaşkanı adaylarının sadece siyasi partiler tarafından gösterildiği ülkede partiler, 4 cumhurbaşkanı adayı belirledi.

Özbekistan Liberal Demokrat Partisi, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i yeniden aday gösterirken, Halk Demokrat Partisi, lideri Uluğbek İnayatov'u, Özbekistan Ekoloji Partisi, lideri Abduşukur Hamzayev'i, Adalet Sosyal Demokrat Partisi Roba Mahmudova'yı aday olarak belirledi.

Milli Diriliş Partisi ise Liberal Demokrat Parti adayı Mirziyoyev'i destekleyeceklerini açıkladı.

Siyasi partiler, belirledikleri cumhurbaşkanı adaylarının resmi başvurularını Merkez Seçim Komisyonu'na sunacak.

Özbekistan'da 9 Temmuz'da cumhurbaşkanı erken seçimi yapılacak.

30 Nisan'da düzenlenen referandumda, ülke anayasasında bazı değişiklikler yapılarak anayasada cumhurbaşkanıyla ilgili yeni düzenlemeler de getirilmişti. Bu çerçevede cumhurbaşkanının bazı görev ve yetkileri parlamentoya devredilirken, cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Politika

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