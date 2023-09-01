Özbekistan'da Bağımsızlık Günü dolayısıyla af kararı alındı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin bağımsızlığının 32. yılı dolayısıyla bazı mahkumların affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. 225 hükümlü salıverilecek, 61 mahkumun ise ceza süreleri kısaltılacak. Afla tahliye edilen mahkumların topluma uyum sağlamaları için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Özbekistan'da bugün kutlanan Bağımsızlık Günü dolayısıyla bazı mahkumlar için af kararı alındı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin bağımsızlığının 32. yılı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve kesinlikle düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Buna göre 225 hükümlü salıverilecek, 61 mahkumun ise ceza süreleri kısaltılacak.

Kararnameden faydalananların arasında yasa dışı örgütlere mensup 3 kişi, 60 yaş üstü 22 kişi, 39 kadın ve 30 yabancı uyruklu bulunuyor.

Afla tahliye edilen mahkumların topluma uyum sağlamaları için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.