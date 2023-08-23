Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli ilçesinde inşa edilen okulun açılışını yaptı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbek hükümetince Fuzuli ilçesinde inşa edilen okulun açılışını gerçekleştirdi. İki ülke cumhurbaşkanları, okulda eğitime başlayacak öğrenciler ve görev yapacak öğretmenlerle görüştü ve açılış törenine katıldı. Ayrıca, Şuşa'da da çeşitli incelemelerde bulundular.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbek hükümetince Fuzuli ilçesinde inşa edilen okulun açılışını yaptı.

Temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Azerbaycan'ın Fuzuli ilçesini eşi Ziroathan Mirziyoyeva ile ziyaret eden Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Özbekistan tarafından inşa edilen 1000'e yakın öğrencinin eğitim alacağı okulun açılış törenine katıldı.

İki ülke cumhurbaşkanları ve eşleri ilk olarak yeni eğitim-öğretim yılında bu okulda eğitime başlayacak öğrenciler ve görev yapacak öğretmenlerle görüştü.

Okul Müdürü Hacer Mahmudova'dan Timur Sultanı ve bilim adamı Mirza Uluğbey'in adını taşıyan okul hakkında bilgi alan cumhurbaşkanları, açılış kurdelesini kesti ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fuzuli ilçesinde yeni inşa edilen evlere taşınan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Aliyev ve Mirziyoyev, ardından Şuşa'da incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanları, Şuşa'daki Saatli Cami'yi ziyaret etti, Haydar Aliyev Vakfı tarafından restore edilen sanat merkezinde açılan "Haydar Aliyev ve Karabağ" temalı sergiyi gezdi.

Aliyev ve Mirziyoyev, Azerbaycan'ın ünlü şahsiyetleri Natavan, Bülbül ve Üzeyir Hacıbeyli'nin anıtları ile bölgedeki Natavan Pınarı, Yukarı Govhar Ağa Camisi ve Bülbül Ev-Müzesi'ni ziyaret etti.