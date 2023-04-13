Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yerli otomobil Togg'u teslim aldı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teslim edildi.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Azerbeycan'ın ardından Türk dünyasının kalbi Özbekistan'a geldi. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edilen Türkiye'nin elektrikli ilk otomobili Togg, Azerbaycan'dan sonra Özbekistan'a ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Togg heyeti, Bursa'nın Gemlik ilçesinden rengini alan mavi Togg'u aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teslim etti. Gemlik rengi Togg T10X akıllı cihazı, içinde araca ait anahtar ve ruhsat ile kolonya ve kestane şekerinin yer aldığı özel teslimat kutusu ile Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e takdim eden Bakan Varank, "Bu otomobil, Bursa'da üretiliyor. Bursa'nın en meşhur tatlısı ise kestane şekeri. Onu da sizlere Bursalıların hediyesi olarak takdim ediyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, törenin ardından yanına Bakan Varank'ı ve TOBB ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu alarak direksiyona geçti ve başkent Taşkent caddelerinde tur attı.

Bursaspor forması hediye edildi

Bakan Varank'a ziyaretinde TOBB ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Togg yönetim kurulu üyeleri Kamilhan Süleyman Yazıcı, Bekir Cem Köksal, Murat Yalçıntaş, Serkan Öztürk ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar eşlik etti. Bakan Varank ve beraberindekiler daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçerek Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Mirziyoyev, ikili iş birliğinin mevcut durumu, karşılıklı diyaloğun gelişmesinden özel bir memnuniyet duyduğunu kaydederek iki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde arttığını, öncelikli sektörlerde birçok büyük yatırım projelerinin ortaklaşa hayata geçirildiğini ve ülkeler arasında düzenli hava seferlerinin arttığını vurguladı. Görüşmede Bakan Varank, Togg'un üretildiği şehrin takımı olan Bursaspor'un üzerinde Mirziyoyev yazılı 16 numaralı formasını ev sahibi cumhurbaşkanına hediye etti.

"Yarım kalan hikayeyi yenisiyle tamamladık"

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu da Devrim Otomobili ve Togg'un kompozisyonundan oluşan bir eseri Mirziyoyev'e hediye etti. Eser hakkında Mirziyoyev'e bilgi veren Bakan Varank, "Biz o yarım kalan hikayeyi yenisiyle ve en son teknoloji ile tamamladık" ifadesini kullandı.

"Ata yurdunuzun kapıları her zaman size açıktır"

Gemlik rengi T10X Akıllı cihazı teslim alan Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ve selamlarını ileterek, "Bu hediyenin anlamını biliyorum. Türk devletlerinin dünyadaki başarısı olarak kayıtlara geçecektir. Türkiye'nin neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Ata yurdunuzun kapıları her zaman size açıktır" dedi.

"Türkiye-Özbekistan ilişkileri hakkında konuşma fırsatı bulduk"

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobilini Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'e teslim ettiklerini ifade eden Varank, " Türkiye'nin otomobili projesi tüm Türkiye'de vatandaşlarımız nezdinde büyük bir heyecan, büyük bir coşku uyandırdığı gibi Türk dünyasında da yabancı ülkelerde de hem bir coşku hem bir merak uyandırdı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem Başkanı Özbekistan'a Türkiye'nin ürettiği böyle bir teknoloji harikasını, böyle bir ürünü getirmiş olmaktan, Türk halkının hediyesini Özbekistan halkına kavuşturmuş olmaktan biz de büyük bir mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı bizleri kabul ettiler. Hem bu proje hakkında kendilerinin bilgilendirdik, hem de Türkiye-Özbekistan ilişkileri hakkında konuşma fırsatı bulduk. Kendisi aracı da test etti. Gerçekten memnun kaldılar. İçerisinde yüz ifadesiyle, konuştuklarıyla Gerçekten Türkiye olarak sanayide, üretimde nerelere geldiğimizi ve bu geldiğimiz noktanın ürünlerinin tüm dünyada etki oluşturduğunu görmek bizim açımızdan mutluluk verici, gurur verici" açıklamasında bulundu.

"Dünyanın bütün caddelerinde bu araçları önümüzdeki dönemde göreceğiz"

Daha önce de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Togg teslimi yaptıklarını belirten Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hassaten selamlarını, Türk halkının selamlarını getirdik. İnşallah biz Türk dünyasındaki ilişkilerimizi, kardeşliğimizi arttırmak, geliştirmek istiyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı son dönemde önemli bir ivme yakaladı. Hem kardeş ülkeler arasındaki ilişkileri artırmak özellikle ekonomik anlamda sıkı bağlar kurmak üzere biz çalışmalarınızı sürdüreceğiz. Ama bugün böyle bir hediyeyi, böyle bir ürünün Türk sanayisinin ortaya çıkardığı bir ürünü Özbekistan halkına ve Sayın Cumhurbaşkanı'na teslim etmiş olduk. Türkiye'nin otomobili projesi şu anda nasıl Türkiye'de ses getirdiyse Türkiye'de vatandaşlarımız böyle bir araçla nasıl ilgiliyse biz inanıyoruz ki rekabetçiliğiyle, ortaya koyduğu teknolojiyle Türkiye'nin otomobili tüm dünyada ses getirecek. Nasıl Türkiye'nin yollarında şu anda aracımız dolaşıyorsa dünyanın bütün caddelerinde, Avrupa ve ABD başta olmak üzere biz bu araçları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Biz kendimize güveniyoruz. Türk müteşebbislerine güveniyoruz. Türkiye'nin otomobili projesi dünyadaki en önemli otomobil projelerden biri olarak tarihteki yerini almış olacak" sözlerine yer verdi. - TAŞKENT