Öz; 'Verilene razı olan ülkeden, hakkını arayan ülkeye'

Ak Parti Milletvekili Adayı Mehmet Emin, çalışmalarına hız kattı. Öz, 14 Mayıs seçimleri için kapı kapı dolaşırken, yaptığı konuşmalarda 'istikrar' vurgusu yaptı.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanan Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek isterken, vatandaşlara AK Parti'nin seçim beyannamesini de anlatıyor. Milletvekili Adayı Emin Öz, yaptığı esnaf ziyaretlerinde, Türkiye'nin son 20 yılında geldiği noktayı anlatarak istikrar vurgusu yaptı. Öz; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kaptanlık koltuğuna geçmesiyle birlikte Türkiye'de çok şey değişti. Artık verilene razı olan değil hakkını arayan bir ülke konumuna geldi. Dışa bağımlılığı azaltmak için tüm imkanlarıyla canla başla mücadele eden bir ülke konumuna geldi. Türkiye son 20 yılda çok şeyler kazandı. Bunu her alanda görmemiz mümkün. Tüm bu kazanımlarımızın devamı için istikrar çok önemli. Cumhurbaşkanımızı tüm dünya tanıyor. Biliyorlar ki Türkiye artık verilene razı olan değil hakkını arayan bir ülke. Bu fikriyatın bile devamı için istikrar çok önemli. Daha yapacak çok işimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 14 Mayısta inşallah bir kere daha bu ülke istikrar diyecek" dedi. - ERZURUM

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