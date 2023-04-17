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Öz'e Narman'da yoğun ilgi

Öz'e Narman'da yoğun ilgi

Politika Haberleri

Ak Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, Narman'da kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, Narman'da kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Esnafı ziyaret eden Öz, vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, seçim çalışmaları kapsamında baba ocağı Narman'ı ziyaret etti. AK Parti Narman İlçe Teşkilatı mensupları ve Narmanlı vatandaşlar tarafından uzun bir kuyruk ile karşılanan Öz, teşkilat üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Narman ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Öz, vatandaşlarla sohbet etti. - ERZURUM

Seçim Sonuçları

Erzurum Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Emin Öz Milletvekili Erzurum Narman Politika Haberler

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