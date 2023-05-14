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Oyunu kullananlar sıcak havayı fırsat bilip denize akın etti

Politika Haberleri

Oyunu kullananlar sıcak havayı fırsat bilip denize akın etti Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oyunu Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullanan vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilip denize girip güneşlendi.

Oyunu kullananlar sıcak havayı fırsat bilip denize akın etti

MUĞLA - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oyunu Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullanan vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilip denize girip güneşlendi.

Turizmin gözbebeği Bodrum'da 150 bin 651 seçmen oy kullanmak için okullara ve oy kullanılacak olan mekanlara akın etti. Öğlen saatlerinde oy kullanan vatandaşlar daha sonra denize girerek serinledi. Deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran vatandaşlar seçim heyecanını denize girerek giderdi. Özellikle halk plajları doldu taştı. Bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar ise denize girip serinledi. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri vatandaşlarla doldu taştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Politika

Milletvekili Bodrum Muğla Politika Haberler

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