Oyunu ambulansta kullandı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Türkiye sandık başına giderken yatağa bağımlı vatandaşlar, vatandaşlık görevlerini ambulansta yerine getirdi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Türkiye sandık başına giderken yatağa bağımlı vatandaşlar, vatandaşlık görevlerini ambulansta yerine getirdi.

150 bin 651 seçmenin bulunduğu Bodrum'da vatandaşlar sandık başına gidiyor. Seçim güvenliği çerçevesinde 450 kolluk görevlisi sandıkların bulunduğu çevrelerde görev yapıyor.

İlçede yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şefliği organizasyonu ile oylarını kullandı. Belediye ekiplerince evlerinden alınan vatandaşlar, oylarını kullanacakları okullara götürüldü. Yatağa bağımlı vatandaşlar, oylarını sedyede kullandı.

Türkkuyusu Mahallesi'nden Süleyman Kambur da belediye ekiplerince evinden alınıp oyunu kullanacağı Merkez Turgutreis Ortaokulu'na götürüldü. Ambulans içerisinde oyunu kullanan Kambur, "Belediye Başkanım dün beni ziyarete geldi ve 'oy kullanmak istiyor musun?' dedi. Ben de istediğimi söyledim. Bugün de sağ olsun ambulansı görevlendirmiş. Sağ olsunlar arkadaşlar geldiler. Şimdi '1 oy 1 oy' diyerek oyumu atıyorum" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri de engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların oylarını kullanabilmeleri için yoğun mesai yaptı.

Öte yandan, Bodrum'da yaşayan ünlü sanatçı Fedon, oyunu Torba Mahallesi'nde kullandı. - MUĞLA