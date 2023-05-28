Oyuncu Dilan Çiçek Deniz oy kullandı

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci turu için İstanbul'da oy kullandı.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci turu için İstanbul'da oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için seçmenler sabah 08.00'da sandık başına gitmeye başladı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz de Eyüpsultan'da bulunan Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oyunu kullandı. Saat 13.00 sıralarında oy kullanacağı sınıfa girerek oyunu kullanan ünlü oyuncu daha sonra okuldan ayrıldı.