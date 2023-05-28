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Oylar YSK'ya teslim ediliyor

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi bitmesinin ardından sayılan oylar torbalar ile YSK'ya teslim ediliyor. Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur nedeniyle milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Yurtta sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi. Oy verme işleminin bitmesinin ardından oy sayma işlemi okullarda yapıldı. Kırklareli'nde de oy sayma işlemi biten sandık başkanları torbaları YSK'ya teslim ediliyor.

Oylar YSK'ya teslim ediliyor

KIRKLARELİ - Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi bitmesinin ardından sayılan oylar torbalar ile YSK'ya teslim ediliyor.

Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur nedeniyle milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Yurtta sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi.

Oy verme işleminin bitmesinin ardından oy sayma işlemi okullarda yapıldı.

Kırklareli'nde de oy sayma işlemi biten sandık başkanları torbaları YSK'ya teslim ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Politika

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