Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Oy verme tamamlandı, sandıklar açılmaya başlandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçim'inde oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermesinin ardından oylar sayılmaya başlandı. Edirne'de saat 17.00'de sona eren oy verme işlemenin ardından sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı. Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılıp, oylar sayılmaya başlandı.

Oy verme tamamlandı, sandıklar açılmaya başlandı

EDİRNE - Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçim'inde oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermesinin ardından oylar sayılmaya başlandı.

Edirne'de saat 17.00'de sona eren oy verme işlemenin ardından sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçim'inde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılıp, oylar sayılmaya başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Edirne Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title