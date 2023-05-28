Oy verme tamamlandı, sandıklar açılmaya başlandı
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçim'inde oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermesinin ardından oylar sayılmaya başlandı. Edirne'de saat 17.00'de sona eren oy verme işlemenin ardından sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı. Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılıp, oylar sayılmaya başlandı.
Oy verme tamamlandı, sandıklar açılmaya başlandı
EDİRNE - Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçim'inde oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermesinin ardından oylar sayılmaya başlandı.
Edirne'de saat 17.00'de sona eren oy verme işlemenin ardından sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçim'inde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılıp, oylar sayılmaya başlandı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023