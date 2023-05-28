Oy verme tamamlandı sandıklar açıldı
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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandıklar açılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy verme işlemi tamamlanırken sandıklar açılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Turunda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de tamamlandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar görevliler tarafından açılmaya başlandı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika