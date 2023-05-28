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Oy verme tamamlandı sandıklar açıldı

Oy verme tamamlandı sandıklar açıldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandıklar açılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy verme işlemi tamamlanırken sandıklar açılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Turunda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de tamamlandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar görevliler tarafından açılmaya başlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kayseri Politika Haberler

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