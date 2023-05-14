Oy verme işlemi tamamlandı, oylar sayılmaya başlandı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibariyle tamamlandı.

Oy verme işlemi tamamlandı, oylar sayılmaya başlandı

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibariyle tamamlandı.

Türkiye, cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandığa gitti. Saat 17.00'de sona eren oy verme işlemlerinin ardından kullanılmayan oylarla birlikte artan oy pusulaları ve zarflar mühürlenerek toplandı.

Aynı zamanda yurt dışında kullanılarak Türkiye'ye getirilen, ATO Congresium Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan oylar da yurt içindeki oylarla eş zamanlı olarak sayılmaya başlandı.

İlk sonuçlar yayın yasağı kalkınca açıklanmaya başlanacak.