Oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı
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Oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı Kırklareli'nde oy sayma işlemi başladı Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi bitti.
Oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı
Kırklareli'nde oy sayma işlemi başladı
KIRKLARELİ - Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi bitti. Okullarda kurulan sandıklar açılarak, oylar sayılıyor.
Bugün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Yurtta sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi.
Kırklareli'nde de oy verme işleminin bitmesinin ardından oy sayma işlemi başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Politika