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Oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı

Oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi bitti.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi bitti. Okullarda kurulan sandıklar açılarak, oylar sayılıyor.

Bugün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Yurtta sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi.

Kırklareli'nde de oy verme işleminin bitmesinin ardından oy sayma işlemi başladı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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