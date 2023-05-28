28 Mayıs Pazar 2.tur seçiminde oy pusulasında HDP'nin olmaması vatandaşların merak konusu oldu. Yüksek Seçim Kurulu, oy pusulasını tanıtarak Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığını duyurdu.

Oy pusulasında HDP yok mu, sorusu 28 Mayıs Pazar 2.tur seçiminde vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Oy pusulasında HDP yok mu?

OY PUSULASINDA AK PARTİ YOK MU?

Yüksek Seçim Kurulu, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylamasında kullanılacak oy pusulasını tanıttı.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'nda temsili oy verme kabini kurularak, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasında kullanılacak şeffaf sandık ve oy pusulaları tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 1'inci sırada, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2'inci sırada yer aldı.

Seçmenler, oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak. Oy pusulasına 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında imza ve işaret yapılmayacak.