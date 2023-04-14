Oy pusulaları basılmaya başladı
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulaları basılmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulaları basılmaya başladı.
Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının basılmaya başlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşan Özel, "Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir" açıklamasında bulundu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika