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Oy kullanmak için ilçeye geri döndüler

Oy kullanmak için ilçeye geri döndüler

Politika Haberleri

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremden dolayı şehir dışına giden vatandaşlar oy kullanmak için geri döndü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremden dolayı şehir dışına giden vatandaşlar oy kullanmak için geri döndü.

Depremde etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesine şehir dışından gelen vatandaşlar oy kullanmak için okullara akın etti. Okullarda oy verme kuyruğu oluşurken bazı vatandaşlar oyunu kullandıktan sonra şehir dışına çıktı.

Şehir dışından gelen Melis Okan, "Depremden dolayı şehir dışına çıkmıştık. Ailemle birlikte şimdi oy kullanmak için geri döndüm. Enkaz altında oy verdik herkes için hayırlısı olur umarım" dedi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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