Ovacık ilçesinin en genç muhtarı oldu - Haberler

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Ovacık ilçesinin en genç muhtarı oldu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ovacık ilçesinin en genç muhtarı oldu

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Sofuoğlu köyünde yapılan muhtarlık ara seçimini 30 yaşındaki Muhammer Yağlı kazandı.

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Sofuoğlu köyünde yapılan muhtarlık ara seçimini 30 yaşındaki Muhammer Yağlı kazandı. Rakibi karşısında 61 oy olarak muhtarlığa seçilen Yağlı, ilçenin de en genç muhtarı oldu.

Ovacık ilçesine bağlı Sofuoğlu köyü muhtarının vefat etmesi üzerine ara muhtarlık seçimi yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimlerde 104 seçmen sandık başına giderek yeni muhtarları için oy kullandı. Yapılan seçimler sonrası rakibinin 42 oyuna karşı 61 oy alan Muhammer Yağlı köyün yeni muhtarı oldu. Bir oyun geçersiz olduğu seçimler sonucu 30 yaşındaki Muhammer Yağlı ilçenin de en genç muhtarı oldu. Seçimler sonrası seçmenlere teşekkür eden genç muhtar, köyün sorunları için ellerinden geleni yapacaklarını ve köyleri için çalışmak için kollarını sıvadıklarını söyledi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Politika

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